Путін розширив перелік інформації, на яку поширюється закон РФ про держтаємницю, - Bloomberg

Диктатор РФ Володимир Путін розширив перелік інформації, яка вважається державною таємницею.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на постанову оприлюднену на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином Путін посилює свій контроль над суспільством на тлі продовження ведення війни проти України.

Відтепер деталі зовнішньої політики Росії, міжнародної торгівлі та економічної політики, наукові розробки та підготовка до можливої військової мобілізації можуть бути класифіковані як секретні, якщо їх розголошення зашкодить національній безпеці, пише Bloomberg.

Будь-хто, хто отримає такі матеріали несанкціонованим способом, може отримати до восьми років позбавлення волі.

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"Це знищення експертизи про російську економіку, заснованої на фактах та статистиці, яке призведе до посилення репресій", - вважає експерт з питань російських служб безпеки Андрій Солдатов.

На його думку, засекречення інформації про мобілізацію, ймовірно, було "реакцією на атаки українських безпілотників, оскільки це засекречення даних про бункери та підземні плани переміщення уряду", а не про підготовку до нового набору військ на війну.

Bloomberg нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення РФ перестала публікувати багато статистичних даних, зокрема ключові бюджетні дані та офіційні показники видобутку нафти. Також засекречена інформація про втрати російських військових.

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