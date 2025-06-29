УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6977 відвідувачів онлайн
Новини
2 820 22

Путін розширив перелік інформації, на яку поширюється закон РФ про держтаємницю, - Bloomberg

Володимир Путін розширив перелік інформації, яка вважається держтаємницею

Диктатор РФ Володимир Путін розширив перелік інформації, яка вважається державною таємницею.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на постанову оприлюднену на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином Путін посилює свій контроль над суспільством на тлі продовження ведення війни проти України.

Відтепер деталі зовнішньої політики Росії, міжнародної торгівлі та економічної політики, наукові розробки та підготовка до можливої військової мобілізації можуть бути класифіковані як секретні, якщо їх розголошення зашкодить національній безпеці, пише Bloomberg.

Будь-хто, хто отримає такі матеріали несанкціонованим способом, може отримати до восьми років позбавлення волі.

Читайте також: Російська влада хоче збільшувати імпорт наперекір дорученню Путіна

"Це знищення експертизи про російську економіку, заснованої на фактах та статистиці, яке призведе до посилення репресій", - вважає експерт з питань російських служб безпеки Андрій Солдатов.

На його думку, засекречення інформації про мобілізацію, ймовірно, було "реакцією на атаки українських безпілотників, оскільки це засекречення даних про бункери та підземні плани переміщення уряду", а не про підготовку до нового набору військ на війну.

Bloomberg нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення РФ перестала публікувати багато статистичних даних, зокрема ключові бюджетні дані та офіційні показники видобутку нафти. Також засекречена інформація про втрати російських військових.

Читайте також: Путін: Росія розгортає серійне виробництво ракети "Орешник"

Автор: 

засекречування (3) путін володимир (24226) росія (66465)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
ГОЛОВНА ТАЕМНИЦЯ ТЕ ЩО ПУТИН *****!!!
показати весь коментар
29.06.2025 21:46 Відповісти
+6
Це мабуть таємниця лише для кацапів і трампістів
показати весь коментар
29.06.2025 21:50 Відповісти
+5
Та какие там тайны, то что путин ***** давно уже не тайна...
показати весь коментар
29.06.2025 21:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГОЛОВНА ТАЕМНИЦЯ ТЕ ЩО ПУТИН *****!!!
показати весь коментар
29.06.2025 21:46 Відповісти
Це його бейджик.
показати весь коментар
29.06.2025 21:49 Відповісти
Це мабуть таємниця лише для кацапів і трампістів
показати весь коментар
29.06.2025 21:50 Відповісти
Чого не вказав хто вважається державним ******
показати весь коментар
29.06.2025 21:48 Відповісти
Та какие там тайны, то что путин ***** давно уже не тайна...
показати весь коментар
29.06.2025 21:51 Відповісти
от нафіга нам ця інформація?
показати весь коментар
29.06.2025 21:52 Відповісти
Розбавляють хрень - яка твориться в Україні
показати весь коментар
29.06.2025 21:57 Відповісти
Тобі - нах не треба, очевидно. А мені - потрібна. Тож ти, будь-ласка, за всіх "нас" не розписуйся. Манію величі не демонструй.
показати весь коментар
29.06.2025 22:07 Відповісти
не забудь перед сном повторити ьавовна та пиримога
показати весь коментар
29.06.2025 22:08 Відповісти
Справи з економікою в засрашці стають все гірші. Експорт та імпорт засрашки стають все викривленішими і свідчать про структурне розбалансування економіки. І щоб ніхто не здогадався, що там коїться якась херня - треба все засекретити!
показати весь коментар
29.06.2025 22:05 Відповісти
А от у нас з економікою все краще і краще. А головне - все під контролем

Зеленський створив нову Раду з питань підтримки підприємництва під керівництвом Єрмака. І ліквідував 5 попередніх Рад
показати весь коментар
29.06.2025 22:34 Відповісти
А до чого це ти висрав?
показати весь коментар
29.06.2025 23:04 Відповісти
Зате в Україні, ну, прямо парадіз для цікавих воєнними темами ЗМІ !
- безліч єкспєртов-аналітіков, відповідають цікавим модераторатиням на безліч вопросов: - яка ракета звідки прилетіла, куди попала, бо ж: «русскіє і так знають!»
показати весь коментар
29.06.2025 22:07 Відповісти
Я думаю, что это просто способ запугивания населения, чтоб не жаловались. Ведь в стране нет ничего тайного, что не знают разведки желающих стран.
показати весь коментар
29.06.2025 22:18 Відповісти
Про смерть Брєжнєва в совкє дізналися з Голосу Америки.
Може готуються засекретити дохле *****?
показати весь коментар
29.06.2025 23:07 Відповісти
Нехай ще засекретять дані економіки 1913 року. Після другої війни теж засекретили абсолютно все і садили всіх шибко розумних. І х.....відчув спинним мозком, що ситуація повторюється.
показати весь коментар
29.06.2025 22:20 Відповісти
"В России всё тайна, и ничто не секрет." - Анна де Сталь
показати весь коментар
29.06.2025 22:22 Відповісти
Ач якими важливими справами ***** займається!
показати весь коментар
29.06.2025 23:04 Відповісти
Незабаром кацапам буде неможливо рота розкрити, що би не "розголосити держтаємницю"!
показати весь коментар
29.06.2025 23:25 Відповісти
Коцапи щільно зачинили двері даби смрад із ізби нє виходіл.
показати весь коментар
29.06.2025 23:33 Відповісти
Коли вже брехня не налазить ні на які вуха, треба все "засекретити". Яке прекрасне рішення!
показати весь коментар
29.06.2025 23:51 Відповісти
Метод маЧмо-путіна: запхати голову в пісок і почекати поки мене небезпека. Але ж економіка - це не курська область, скільки її не бомби - не запрацює вона
показати весь коментар
29.06.2025 23:53 Відповісти
 
 