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Сибига - главе МИД Словакии Бланару о "прощении России": Чувство безнаказанности является первопричиной ее преступлений

Глава МИД Андрей Сибига

Украина категорически отвергает возможность простить России все ее преступления, связанные с вторжением войск РФ в Украину. Агрессора следует наказывать, а не прощать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х глава МИД Андрей Сибига, комментируя заявление главы Министерства иностранных дел Словакии Юрая Бланара о необходимости простить России ее преступления.

"Ощущение безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия попросила отложить 18-й пакет санкций ЕС против России, - МИД страны

Напомним, глава МИД Словакии Бланар накануне заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с РФ, возможно, даже простить все, что произошло.

Автор: 

Словакия (1011) Сибига Андрей (536)


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Топ комментарии
+8
Недавно і Словаччина була адекватною країною, віддавала нам своє озброєння і підтримувала Україну в світі. А зараз під впливом кацапського бабла словаки почали підсосувать шкіряну дудочку *****. Дебіли не зрозуміли що *****, не вічний, скоро подохне, і шо вони потім будуть кукурікати?
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30.06.2025 09:38 Ответить
+4
демократичні сили у Словаччині не дуже-то й довго знаходилися при владі до 2022 р., яку вони після нападу Х-уйла на Україну швидко втратили, взагалі у словаків дуже неприємна політична історія, починаючи з розшматування Гітлером Чехії і створення при його сприянні "Словацької держави", а потім їх сервільної орієнтації на Сраліна
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30.06.2025 09:47 Ответить
+3
А я навіть тоді не готовий.
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30.06.2025 09:47 Ответить
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Недавно і Словаччина була адекватною країною, віддавала нам своє озброєння і підтримувала Україну в світі. А зараз під впливом кацапського бабла словаки почали підсосувать шкіряну дудочку *****. Дебіли не зрозуміли що *****, не вічний, скоро подохне, і шо вони потім будуть кукурікати?
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30.06.2025 09:38 Ответить
Там, на болотах, вже мабуть вишикувалася черга таких самих виродків. Сотні років пі#ари ******** інші народи, незалежно від імені ху#ла яке ними править.
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30.06.2025 10:08 Ответить
Я готовий пробачити путіну!
Коли він вже буде висіти на шибениці!
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30.06.2025 09:38 Ответить
А я навіть тоді не готовий.
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30.06.2025 09:47 Ответить
Про мертвих або нічого, або... ну нічого так нічого.
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30.06.2025 09:59 Ответить
крім правди
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30.06.2025 10:50 Ответить
демократичні сили у Словаччині не дуже-то й довго знаходилися при владі до 2022 р., яку вони після нападу Х-уйла на Україну швидко втратили, взагалі у словаків дуже неприємна політична історія, починаючи з розшматування Гітлером Чехії і створення при його сприянні "Словацької держави", а потім їх сервільної орієнтації на Сраліна
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30.06.2025 09:47 Ответить
"з розшматування Гітлером Чехії"

не было тогда просто чехии, была чехословакия, и разодрали ее там все, и венгрия и польша в этом поучаствовали
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30.06.2025 10:01 Ответить
Була Чехословаччина, але розшматували саме Чехію, приєднали безпосередньо до Рейху, створили протекторат "Богемія", а словакам "дозволили" мати "Словацьку державу".
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30.06.2025 10:06 Ответить
чи "Моравія", не суть важливо
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30.06.2025 10:07 Ответить
"Була Чехословаччина, але розшматували саме Чехію"

это как? была единая держава чехословакия, а розшматували чехию?

"В 1938 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Первая Чехословацкая республика была разделена между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 странами Оси, до 1945 года на территории Чехословакии существовали германский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Протекторат Богемии и Моравии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Первая Словацкая республика, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Судетская область была присоединена к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Германии, Южная Словакия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Подкарпатская Русь - к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944) Венгрии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Тешинская Силезия - к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польше."
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30.06.2025 10:19 Ответить
Це тролінг, я двічі пояснив, чому не розшматували Словаччину, це була маріонеткова держава Німеччини, навіть на чолі зі своїм президентом, припустимо ви тролінгом займаєтеся для самоствердження, але надалі, я не ваша пожива
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30.06.2025 10:26 Ответить
"Це тролінг"

причем здесь троллинг? просто называйте вещи своими именами, не было тогда отдельного государства словакия, или чехия, дерибанили чехословакию
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30.06.2025 10:47 Ответить
можна пробачати підпал чужої хати якщо точно знаєш що вогонь не дійде до твоєї.
ця війна прекрасно показала що хоче путін - всю европу.
народився новий гітлєр - розумніший, хитріший, підступніший, сильніший, з ядерною зброєю.
а захід потупішав, мізки заплили жиром, думати перестав, підгодовує свого ворога.
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30.06.2025 09:53 Ответить
І в Словакії сміття сплило наверх до влади. Що відбу,відбувається,плять.
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30.06.2025 09:55 Ответить
Пан министр, расскажи как ты улыбался на фоне флага Армии Крайовой!
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30.06.2025 10:14 Ответить
прекрасная иллюстрация того, что и в европейских странах в высших коридорах власти иногда находятся либо кремлевские агенты влияния либо полезные идиоты (хоть и занимают должность "голова МЗС Словаччини" )
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30.06.2025 10:37 Ответить
та вишліть посла, та перекрийте газ, перестаньте жувать соплі
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30.06.2025 10:55 Ответить
Дурень, це Україна отримую ґаз зі Словаччини.
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30.06.2025 12:30 Ответить
Хай молиться цей словак, що світ пробачив словакам за злочини, які вони скоювали разом із нацистською Німеччиною, заховавшись за потерпілих чехів. Вони ще сують свого носа до розправи з терористами кацапами?
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30.06.2025 11:01 Ответить
Все то розвод для лохів. Хотіли ввести б санкції ввели б кожна країна ЕС індивідуально, словаки і угорці просто взяли собі таку роль за весь ЕС. І санкцї нічого не вирішують хоч 18, хоч 28 хоч 58 пакети.
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30.06.2025 11:25 Ответить
 
 