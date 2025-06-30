Сибига - главе МИД Словакии Бланару о "прощении России": Чувство безнаказанности является первопричиной ее преступлений

Украина категорически отвергает возможность простить России все ее преступления, связанные с вторжением войск РФ в Украину. Агрессора следует наказывать, а не прощать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х глава МИД Андрей Сибига, комментируя заявление главы Министерства иностранных дел Словакии Юрая Бланара о необходимости простить России ее преступления.

"Ощущение безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления", - заявил он.

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Напомним, глава МИД Словакии Бланар накануне заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с РФ, возможно, даже простить все, что произошло.