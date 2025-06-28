Словакия попросила отложить 18-й пакет санкций ЕС против России, - МИД страны

В пятницу, 27 июня, во время заседания послов Евросоюза Словакия попросила отложить принятие 18-го пакета санкций против России.

Об этом "Суспільному" подтвердило Министерство иностранных дел Словакии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что причиной стала необходимость найти удовлетворительное решение относительно негативных последствий для Словакии от предложенного законодательства RePowerEU.

По данным МИД Словакии, премьер-министр Роберт Фицо проинформировал коллег о позиции страны во время заседания Европейского Совета, которое прошло 26 июня в Брюсселе.

Справочно:

REPowerEU - это предложение Европейской комиссии прекратить зависимость от российского ископаемого топлива до 2030 года в ответ на российское вторжение в Украину в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на заседании 27 июня послы Европейского Союза не приняли новый пакет санкций против России.

Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Словакия попросит Совет Европейского Союза отложить голосование за 18-й пакет санкций против России.

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