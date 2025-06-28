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Новости Санкции ЕС против России
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Словакия попросила отложить 18-й пакет санкций ЕС против России, - МИД страны

Словакия попросила отложить новый пакет санкций против РФ

В пятницу, 27 июня, во время заседания послов Евросоюза Словакия попросила отложить принятие 18-го пакета санкций против России.

Об этом "Суспільному" подтвердило Министерство иностранных дел Словакии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что причиной стала необходимость найти удовлетворительное решение относительно негативных последствий для Словакии от предложенного законодательства RePowerEU.

По данным МИД Словакии, премьер-министр Роберт Фицо проинформировал коллег о позиции страны во время заседания Европейского Совета, которое прошло 26 июня в Брюсселе.

Справочно:

REPowerEU - это предложение Европейской комиссии прекратить зависимость от российского ископаемого топлива до 2030 года в ответ на российское вторжение в Украину в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на заседании 27 июня послы Европейского Союза не приняли новый пакет санкций против России.

Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Словакия попросит Совет Европейского Союза отложить голосование за 18-й пакет санкций против России.

Читайте также: ЕС пока не голосовал за 18 пакет санкций против РФ, - СМИ

Автор: 

россия (96442) санкции (11569) Словакия (1008) Евросоюз (17337)


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Топ комментарии
+23
Коли ЄС позбавлялся енергетичної залежності від РФ, Фіцо присмоктувався до труби ще сильніше.
А тепер цьому уйобку час потрібен.
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28.06.2025 02:07 Ответить
+12
ну куди ж без словацьких та угорських ********
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28.06.2025 07:08 Ответить
+8
Кацабські мишібраття.
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28.06.2025 03:31 Ответить
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Коли ЄС позбавлялся енергетичної залежності від РФ, Фіцо присмоктувався до труби ще сильніше.
А тепер цьому уйобку час потрібен.
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28.06.2025 02:07 Ответить
У словатчини "мєсячниє" тут ХЗ що треба ... Така херня у прастітутки - це мінус в заработкі .
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28.06.2025 08:49 Ответить
Треба заборонити Фіцо перепродувати російський газ і цей уйобок стане як шовковий.
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28.06.2025 09:17 Ответить
Як каже Українська Народна Мудрість - перед смертю ніяк не надихаешся...
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28.06.2025 02:13 Ответить
У даному випадку -- не насмокчешся (газу).
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28.06.2025 12:12 Ответить
Кацабські мишібраття.
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28.06.2025 03:31 Ответить
Словаччина попросила не заважати свинособакам вбивати українців.
Саме так це слід розуміти.
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28.06.2025 08:11 Ответить
Аквафреш топить за аквафреш.
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28.06.2025 06:55 Ответить
Словаччина лягла і просить
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28.06.2025 06:58 Ответить
ну куди ж без словацьких та угорських ********
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28.06.2025 07:08 Ответить
Дивно ..чому назву угорської партіі цензор замінює зірочками? *******
Вони самі себе так назвали
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28.06.2025 09:35 Ответить
От навіщо нам від ЄС цей безкінечний цирк з намірами
голосувати ,коли Баба Яга (фіцо або орбан) завжди проти ?
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28.06.2025 07:45 Ответить
наміри були??були!!папірці писали??писали!!хто ж знав що будуть невдоволені??ніхто здогадувалися,але то не точно
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28.06.2025 10:12 Ответить
БУНТ У СДПН: ПІСТОРІУС ЗАКЛИКАВ НЕ ХОВАТИСЯ ЗА МИРОМ І НАЗВАВ ПУТІНА ІМПЕРІАЛІСТОМ - ДТ

Одна з партій коаліції Німеччини - СДПН на з"їзді вчинили бунт , розкололися у відношенні рішення коаліції збільшувати витрати на оборону, виступили за "перегрузку з хйляндією"... Старше покоління соціал-демократів з сином Брандта у т ч хочуть дружби з Кремлем.
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28.06.2025 07:59 Ответить
Правління колгоспу ніби намагається прийняти рішення щодо 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, але Москва проти. І її представники в Правлінні колгоспу торпедують можливе рішення...

ЄС, НАТО, і все інше КОНСЕНСУАЛЬНЕ - це колгоспи, які керуються з обкому в Москві.

А Орбан, Фіцо, ... (ще, напевно є в запасі уполномочєнниє Кремлем... інколи працюють по вахтовому методу..) - "уполномочєнниє прєдставітєлі московського обкому і лічно т. Путіним...

Отакі вистави типу казав пан кожух дам... час від часу розігруються на публіку...

І хто головний/господар в тій Європі, яка завжди намагається "консенсуально" противитися Злу ? Європі давно пора https://www.facebook.com/fatheryevhen/posts/1895891820675236/?locale=uk_UA або труси одягнути, або хрестик зняти...
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28.06.2025 08:06 Ответить
Підірвати трубу
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28.06.2025 08:12 Ответить
Саме час Україні трубу перекривати...
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28.06.2025 08:13 Ответить
Деякі країни бувшого соцблоку ніяк не можуть позбавитись від колоніальної ДНК
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28.06.2025 08:13 Ответить
Там мова йде про особисту корумпованість в шалених масштабах. А ЄС з ним панькається
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28.06.2025 12:29 Ответить
Декоммунизацию надо проводить жёстче денацификации Германии. Всех стукачей и чекистов осудить и изолировать
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28.06.2025 12:45 Ответить
і всі такі: ой як добре!
фіцо, на тобі пиріжок.
наступний, циган орбан.
ми тут щось накалякаємо, а ти виходиш і кажеш, я все блокую. домовились?
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28.06.2025 08:25 Ответить
Це як просить суд не судити відомого злочинця-маніяка за вбивства, грабіж, зґвалтування тому що той "просителю" дешеви цигарки продає а він не може кинути палити.
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28.06.2025 08:35 Ответить
Ось так, один недострєльонний фіцо з групкою осіб, обмазують московським лайном, всю державу!!
Щось подібне, і в Україні, і в США, і в Угорщині, і в Білорусії….???
Сирійці, молодці, дієво вирішують з таким московським лайном, автокранами і вірьовками!
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28.06.2025 08:55 Ответить
Та ******* ви вже по тій трубі з якої такі яв Фіцо смокчуть у *****. Невже не зрозуміло що ніяких санкцій не буде поки половина європейських підерів смокче у ***** газ і нафту
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28.06.2025 09:11 Ответить
Два прокацапькіх підораса фіцо і орбан правлять ЕС, ще й живучі на дотації того ж ЕС.
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28.06.2025 10:19 Ответить
В грехах каяться надо сразу, чтобы чекисты не шантажировали. Читайте Библию
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28.06.2025 12:43 Ответить
Кацапський сосуни-лизун гарно відпоацьовує
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28.06.2025 10:42 Ответить
500 процентный трамповский налог на товары из словакии и запрет на поставку ей современных технологий поможет народу словакии оставить за бортом истории пропутинское правительство.
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28.06.2025 10:51 Ответить
У Фіцо росіянські газікі. І нафта в нирках. Один абсолютно корумпований ****** блокує рішення усієї інституційної Європи. Через корупцію і власну вигоду. Не через Словаччину. Європі вже давно треба викинути цих підорів (+орбан) і звести до мінімуму торгівлю і взаємовідносини з цими країнами саме через підорів у владі.
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28.06.2025 12:26 Ответить
Ситуація, коли хвіст керує собакою...
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28.06.2025 12:30 Ответить
Право вето???
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28.06.2025 12:41 Ответить
Коли їм дали час на відмову від газу з рф, він ніфіга не зробив, а час йому дали, ідіот не зробив і коли дали ше одну відсрочку, то за що вам дають гроші?? Німці можуть і перестати дотаціі давати!
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28.06.2025 13:50 Ответить
 
 