Словакия попросила отложить 18-й пакет санкций ЕС против России, - МИД страны
В пятницу, 27 июня, во время заседания послов Евросоюза Словакия попросила отложить принятие 18-го пакета санкций против России.
Об этом "Суспільному" подтвердило Министерство иностранных дел Словакии, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что причиной стала необходимость найти удовлетворительное решение относительно негативных последствий для Словакии от предложенного законодательства RePowerEU.
По данным МИД Словакии, премьер-министр Роберт Фицо проинформировал коллег о позиции страны во время заседания Европейского Совета, которое прошло 26 июня в Брюсселе.
Справочно:
REPowerEU - это предложение Европейской комиссии прекратить зависимость от российского ископаемого топлива до 2030 года в ответ на российское вторжение в Украину в 2022 году.
Ранее сообщалось, что на заседании 27 июня послы Европейского Союза не приняли новый пакет санкций против России.
Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Словакия попросит Совет Европейского Союза отложить голосование за 18-й пакет санкций против России.
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А тепер цьому уйобку час потрібен.
Саме так це слід розуміти.
Вони самі себе так назвали
голосувати ,коли Баба Яга (фіцо або орбан) завжди проти ?
Одна з партій коаліції Німеччини - СДПН на з"їзді вчинили бунт , розкололися у відношенні рішення коаліції збільшувати витрати на оборону, виступили за "перегрузку з хйляндією"... Старше покоління соціал-демократів з сином Брандта у т ч хочуть дружби з Кремлем.
ЄС, НАТО, і все інше КОНСЕНСУАЛЬНЕ - це колгоспи, які керуються з обкому в Москві.
А Орбан, Фіцо, ... (ще, напевно є в запасі уполномочєнниє Кремлем... інколи працюють по вахтовому методу..) - "уполномочєнниє прєдставітєлі московського обкому і лічно т. Путіним...
Отакі вистави типу казав пан кожух дам... час від часу розігруються на публіку...
І хто головний/господар в тій Європі, яка завжди намагається "консенсуально" противитися Злу ? Європі давно пора https://www.facebook.com/fatheryevhen/posts/1895891820675236/?locale=uk_UA або труси одягнути, або хрестик зняти...
фіцо, на тобі пиріжок.
наступний, циган орбан.
ми тут щось накалякаємо, а ти виходиш і кажеш, я все блокую. домовились?
Щось подібне, і в Україні, і в США, і в Угорщині, і в Білорусії….???
Сирійці, молодці, дієво вирішують з таким московським лайном, автокранами і вірьовками!