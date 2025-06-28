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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Словаччина попросила відкласти 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - МЗС країни

Словаччина попросила відкласти новий пакет санкцій проти РФ

У п'ятницю, 27 червня, під час засідання послів Євросоюзу Словаччина попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. 

Про це "Суспільному" підтвердило Міністерство закордонних справ Словаччини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що причиною стала необхідність знайти задовільне рішення щодо негативних наслідків для Словаччини від запропонованого законодавства RePowerEU.

За даними МЗС Словаччини, прем'єр-міністр Роберт Фіцо поінформував колег про позицію країни під час засідання Європейської Ради, яке пройшло 26 червня у Брюсселі.

Довідково:

REPowerEU – це пропозиція Європейської комісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на російське вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що на засіданні 27 червня посли Європейського Союзу не ухвалили новий пакет санкцій проти Росії.

Також раніше  прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що Словаччина попросить Раду Європейського Союзу відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також: ЄС поки не голосував за 18 пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ

Автор: 

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Коли ЄС позбавлялся енергетичної залежності від РФ, Фіцо присмоктувався до труби ще сильніше.
А тепер цьому уйобку час потрібен.
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28.06.2025 02:07 Відповісти
Як каже Українська Народна Мудрість - перед смертю ніяк не надихаешся...
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28.06.2025 02:13 Відповісти
Кацабські мишібраття.
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28.06.2025 03:31 Відповісти
Аквафреш топить за аквафреш.
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28.06.2025 06:55 Відповісти
Словаччина лягла і просить
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28.06.2025 06:58 Відповісти
ну куди ж без словацьких та угорських ********
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28.06.2025 07:08 Відповісти
 
 