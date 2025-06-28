Словаччина попросила відкласти 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - МЗС країни

У п'ятницю, 27 червня, під час засідання послів Євросоюзу Словаччина попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії.

Про це "Суспільному" підтвердило Міністерство закордонних справ Словаччини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що причиною стала необхідність знайти задовільне рішення щодо негативних наслідків для Словаччини від запропонованого законодавства RePowerEU.

За даними МЗС Словаччини, прем'єр-міністр Роберт Фіцо поінформував колег про позицію країни під час засідання Європейської Ради, яке пройшло 26 червня у Брюсселі.

Довідково:

REPowerEU – це пропозиція Європейської комісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на російське вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що на засіданні 27 червня посли Європейського Союзу не ухвалили новий пакет санкцій проти Росії.

Також раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що Словаччина попросить Раду Європейського Союзу відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.

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