Сибіга - главі МЗС Словаччини Бланару про "пробачення Росії": Відчуття безкарності є першопричиною її злочинів

Україна категорично відкидає можливість пробачити Росії всі її злочини, пов'язані з вторгненням військ РФ в Україну. Агресора слід карати, а не пробачати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х голова МЗС Андрій Сибіга, коментуючи заяву очільника Міністерства закордонних справ Словаччини Юрая Бланара про необхідність пробачити Росії її злочини.

"Відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви", - заявив він.

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Нагадаємо, голова МЗС Словаччини Бланар напередодні заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з РФ, можливо, навіть пробачити все, що сталося.