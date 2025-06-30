Сибіга - главі МЗС Словаччини Бланару про "пробачення Росії": Відчуття безкарності є першопричиною її злочинів
Україна категорично відкидає можливість пробачити Росії всі її злочини, пов'язані з вторгненням військ РФ в Україну. Агресора слід карати, а не пробачати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х голова МЗС Андрій Сибіга, коментуючи заяву очільника Міністерства закордонних справ Словаччини Юрая Бланара про необхідність пробачити Росії її злочини.
"Відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви", - заявив він.
Нагадаємо, голова МЗС Словаччини Бланар напередодні заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з РФ, можливо, навіть пробачити все, що сталося.
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Коли він вже буде висіти на шибениці!
не было тогда просто чехии, была чехословакия, и разодрали ее там все, и венгрия и польша в этом поучаствовали
это как? была единая держава чехословакия, а розшматували чехию?
"В 1938 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Первая Чехословацкая республика была разделена между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 странами Оси, до 1945 года на территории Чехословакии существовали германский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Протекторат Богемии и Моравии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Первая Словацкая республика, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Судетская область была присоединена к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Германии, Южная Словакия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Подкарпатская Русь - к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944) Венгрии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Тешинская Силезия - к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польше."
причем здесь троллинг? просто называйте вещи своими именами, не было тогда отдельного государства словакия, или чехия, дерибанили чехословакию
ця війна прекрасно показала що хоче путін - всю европу.
народився новий гітлєр - розумніший, хитріший, підступніший, сильніший, з ядерною зброєю.
а захід потупішав, мізки заплили жиром, думати перестав, підгодовує свого ворога.