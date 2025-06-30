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Новини Санкції проти Росії
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Сибіга - главі МЗС Словаччини Бланару про "пробачення Росії": Відчуття безкарності є першопричиною її злочинів

Глава МЗС Андрій Сибіга

Україна категорично відкидає можливість пробачити Росії всі її злочини, пов'язані з вторгненням військ РФ в Україну. Агресора слід карати, а не пробачати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х голова МЗС Андрій Сибіга, коментуючи заяву очільника Міністерства закордонних справ Словаччини Юрая Бланара про необхідність пробачити Росії її злочини.

"Відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина попросила відкласти 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - МЗС країни

Нагадаємо, голова МЗС Словаччини Бланар напередодні заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з РФ, можливо, навіть пробачити все, що сталося.

Автор: 

росія (66478) Словаччина (1138) Сибіга Андрій (541)


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Топ коментарі
+7
Недавно і Словаччина була адекватною країною, віддавала нам своє озброєння і підтримувала Україну в світі. А зараз під впливом кацапського бабла словаки почали підсосувать шкіряну дудочку *****. Дебіли не зрозуміли що *****, не вічний, скоро подохне, і шо вони потім будуть кукурікати?
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30.06.2025 09:38 Відповісти
+4
демократичні сили у Словаччині не дуже-то й довго знаходилися при владі до 2022 р., яку вони після нападу Х-уйла на Україну швидко втратили, взагалі у словаків дуже неприємна політична історія, починаючи з розшматування Гітлером Чехії і створення при його сприянні "Словацької держави", а потім їх сервільної орієнтації на Сраліна
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30.06.2025 09:47 Відповісти
+3
А я навіть тоді не готовий.
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30.06.2025 09:47 Відповісти
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Недавно і Словаччина була адекватною країною, віддавала нам своє озброєння і підтримувала Україну в світі. А зараз під впливом кацапського бабла словаки почали підсосувать шкіряну дудочку *****. Дебіли не зрозуміли що *****, не вічний, скоро подохне, і шо вони потім будуть кукурікати?
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30.06.2025 09:38 Відповісти
Там, на болотах, вже мабуть вишикувалася черга таких самих виродків. Сотні років пі#ари ******** інші народи, незалежно від імені ху#ла яке ними править.
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30.06.2025 10:08 Відповісти
Я готовий пробачити путіну!
Коли він вже буде висіти на шибениці!
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30.06.2025 09:38 Відповісти
А я навіть тоді не готовий.
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30.06.2025 09:47 Відповісти
Про мертвих або нічого, або... ну нічого так нічого.
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30.06.2025 09:59 Відповісти
крім правди
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30.06.2025 10:50 Відповісти
демократичні сили у Словаччині не дуже-то й довго знаходилися при владі до 2022 р., яку вони після нападу Х-уйла на Україну швидко втратили, взагалі у словаків дуже неприємна політична історія, починаючи з розшматування Гітлером Чехії і створення при його сприянні "Словацької держави", а потім їх сервільної орієнтації на Сраліна
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30.06.2025 09:47 Відповісти
"з розшматування Гітлером Чехії"

не было тогда просто чехии, была чехословакия, и разодрали ее там все, и венгрия и польша в этом поучаствовали
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30.06.2025 10:01 Відповісти
Була Чехословаччина, але розшматували саме Чехію, приєднали безпосередньо до Рейху, створили протекторат "Богемія", а словакам "дозволили" мати "Словацьку державу".
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30.06.2025 10:06 Відповісти
чи "Моравія", не суть важливо
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30.06.2025 10:07 Відповісти
"Була Чехословаччина, але розшматували саме Чехію"

это как? была единая держава чехословакия, а розшматували чехию?

"В 1938 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Первая Чехословацкая республика была разделена между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 странами Оси, до 1945 года на территории Чехословакии существовали германский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Протекторат Богемии и Моравии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Первая Словацкая республика, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Судетская область была присоединена к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Германии, Южная Словакия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Подкарпатская Русь - к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944) Венгрии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Тешинская Силезия - к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польше."
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30.06.2025 10:19 Відповісти
Це тролінг, я двічі пояснив, чому не розшматували Словаччину, це була маріонеткова держава Німеччини, навіть на чолі зі своїм президентом, припустимо ви тролінгом займаєтеся для самоствердження, але надалі, я не ваша пожива
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30.06.2025 10:26 Відповісти
"Це тролінг"

причем здесь троллинг? просто называйте вещи своими именами, не было тогда отдельного государства словакия, или чехия, дерибанили чехословакию
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30.06.2025 10:47 Відповісти
можна пробачати підпал чужої хати якщо точно знаєш що вогонь не дійде до твоєї.
ця війна прекрасно показала що хоче путін - всю европу.
народився новий гітлєр - розумніший, хитріший, підступніший, сильніший, з ядерною зброєю.
а захід потупішав, мізки заплили жиром, думати перестав, підгодовує свого ворога.
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30.06.2025 09:53 Відповісти
І в Словакії сміття сплило наверх до влади. Що відбу,відбувається,плять.
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30.06.2025 09:55 Відповісти
Пан министр, расскажи как ты улыбался на фоне флага Армии Крайовой!
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30.06.2025 10:14 Відповісти
прекрасная иллюстрация того, что и в европейских странах в высших коридорах власти иногда находятся либо кремлевские агенты влияния либо полезные идиоты (хоть и занимают должность "голова МЗС Словаччини" )
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30.06.2025 10:37 Відповісти
та вишліть посла, та перекрийте газ, перестаньте жувать соплі
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30.06.2025 10:55 Відповісти
Хай молиться цей словак, що світ пробачив словакам за злочини, які вони скоювали разом із нацистською Німеччиною, заховавшись за потерпілих чехів. Вони ще сують свого носа до розправи з терористами кацапами?
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30.06.2025 11:01 Відповісти
 
 