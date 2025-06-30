Польша в 5 раз увеличит производство артснарядов из-за угрозы со стороны РФ, - FT

Польша планирует существенно увеличить объемы производства гаубичных боеприпасов, чтобы укрепить собственную оборонную способность и уменьшить зависимость от иностранных поставок.

Об этом заявил министр государственных активов Якуб Яворовский в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, государственная оборонная компания PGZ получит в ближайшие дни 2,4 млрд злотых (более 660 млн долларов США) на расширение производства 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц стандарта НАТО и 120-мм снарядов для танков.

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Сейчас PGZ производит около 30 тысяч крупнокалиберных снарядов в год. Ожидается, что за три года эта цифра вырастет до 150-180 тысяч. Производство будет полностью локализовано в Польше.

Отдельно финансирование для расширения выпуска взрывчатых компонентов - в частности пороха и нитроцеллюлозы - запросила также крупнейшая химическая компания страны Grupa Azoty. Еще одна компания, Niewiadów, также планирует производство 155-мм снарядов за государственные средства.

"155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и необходимы в больших количествах", - подчеркнул Яворовский.

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