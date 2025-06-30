Польша в 5 раз увеличит производство артснарядов из-за угрозы со стороны РФ, - FT
Польша планирует существенно увеличить объемы производства гаубичных боеприпасов, чтобы укрепить собственную оборонную способность и уменьшить зависимость от иностранных поставок.
Об этом заявил министр государственных активов Якуб Яворовский в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, государственная оборонная компания PGZ получит в ближайшие дни 2,4 млрд злотых (более 660 млн долларов США) на расширение производства 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц стандарта НАТО и 120-мм снарядов для танков.
Сейчас PGZ производит около 30 тысяч крупнокалиберных снарядов в год. Ожидается, что за три года эта цифра вырастет до 150-180 тысяч. Производство будет полностью локализовано в Польше.
Отдельно финансирование для расширения выпуска взрывчатых компонентов - в частности пороха и нитроцеллюлозы - запросила также крупнейшая химическая компания страны Grupa Azoty. Еще одна компания, Niewiadów, также планирует производство 155-мм снарядов за государственные средства.
"155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и необходимы в больших количествах", - подчеркнул Яворовский.
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На четвертий рік великої війни під боком дошло, що денну норму снарядів виготовляти за рік - маловато будєт.
Відразу бачить бота чи не опохмеленого ідіота.
Нічого особистого але ваші слова нагадують одні недавно вислови, що не треба укріплень, тільки лисячі нори необхідно копати.
Це ніякі дрони не замінять, якщо будуть автоматичні турелі. Шведи свої за 90 днів розробили і вже на кінець 25 року починаються поставки у війська. Монтуються на любу техніку. Те саме у китайців, лише питання часу коли це появиться у орків.
Тому САУ чи інша арта дальше будуть важливі для підрозділів.
Друге тоді їх так звані союзники радили окопуватись і зточувати сили німців в обороні, але їх не дуже розумний військовоначальник був іншої думки, що постійними контрнаступами він розтягне німецькі ударні групи. Так цими контр наступами і зточив більшість польских угруповань
Німці легко артою та авіацією їх розносили лишаючи тилової підтримки та добиваючи залишки. Ми доречі стали на ті ж самі граблі уже два рази. Ніхто не хоче вчити історію нажаль