Польща в 5 разів наростить виробництво артснарядів через загрозу з боку РФ, - FT
Польща планує суттєво збільшити обсяги виробництва гаубичних боєприпасів, аби зміцнити власну оборонну спроможність та зменшити залежність від іноземних постачань.
Про це заявив міністр державних активів Якуб Яворовський в інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, державна оборонна компанія PGZ отримає найближчими днями 2,4 млрд злотих (понад 660 млн доларів США) на розширення виробництва 155-мм артилерійських снарядів для гаубиць стандарту НАТО та 120-мм снарядів для танків.
Зараз PGZ виготовляє близько 30 тисяч великокаліберних снарядів на рік. Очікується, що за три роки ця цифра зросте до 150-180 тисяч. Виробництво буде повністю локалізоване у Польщі.
Окремо фінансування для розширення випуску вибухових компонентів - зокрема пороху і нітроцелюлози - запросила також найбільша хімічна компанія країни Grupa Azoty. Ще одна компанія, Niewiadów, також планує виробництво 155-мм снарядів за державні кошти.
"155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою й необхідні у великих кількостях", - підкреслив Яворовський.
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На четвертий рік великої війни під боком дошло, що денну норму снарядів виготовляти за рік - маловато будєт.
Відразу бачить бота чи не опохмеленого ідіота.
Нічого особистого але ваші слова нагадують одні недавно вислови, що не треба укріплень, тільки лисячі нори необхідно копати.
Це ніякі дрони не замінять, якщо будуть автоматичні турелі. Шведи свої за 90 днів розробили і вже на кінець 25 року починаються поставки у війська. Монтуються на любу техніку. Те саме у китайців, лише питання часу коли це появиться у орків.
Тому САУ чи інша арта дальше будуть важливі для підрозділів.
Друге тоді їх так звані союзники радили окопуватись і зточувати сили німців в обороні, але їх не дуже розумний військовоначальник був іншої думки, що постійними контрнаступами він розтягне німецькі ударні групи. Так цими контр наступами і зточив більшість польских угруповань
Німці легко артою та авіацією їх розносили лишаючи тилової підтримки та добиваючи залишки. Ми доречі стали на ті ж самі граблі уже два рази. Ніхто не хоче вчити історію нажаль