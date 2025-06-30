Польща в 5 разів наростить виробництво артснарядів через загрозу з боку РФ, - FT

Польща планує суттєво збільшити обсяги виробництва гаубичних боєприпасів, аби зміцнити власну оборонну спроможність та зменшити залежність від іноземних постачань.

Про це заявив міністр державних активів Якуб Яворовський в інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, державна оборонна компанія PGZ отримає найближчими днями 2,4 млрд злотих (понад 660 млн доларів США) на розширення виробництва 155-мм артилерійських снарядів для гаубиць стандарту НАТО та 120-мм снарядів для танків.

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Зараз PGZ виготовляє близько 30 тисяч великокаліберних снарядів на рік. Очікується, що за три роки ця цифра зросте до 150-180 тисяч. Виробництво буде повністю локалізоване у Польщі.

Окремо фінансування для розширення випуску вибухових компонентів - зокрема пороху і нітроцелюлози - запросила також найбільша хімічна компанія країни Grupa Azoty. Ще одна компанія, Niewiadów, також планує виробництво 155-мм снарядів за державні кошти.

"155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою й необхідні у великих кількостях", - підкреслив Яворовський.

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