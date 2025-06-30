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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Польща в 5 разів наростить виробництво артснарядів через загрозу з боку РФ, - FT

Польща

Польща планує суттєво збільшити обсяги виробництва гаубичних боєприпасів, аби зміцнити власну оборонну спроможність та зменшити залежність від іноземних постачань.

Про це заявив міністр державних активів Якуб Яворовський в інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, державна оборонна компанія PGZ отримає найближчими днями 2,4 млрд злотих (понад 660 млн доларів США) на розширення виробництва 155-мм артилерійських снарядів для гаубиць стандарту НАТО та 120-мм снарядів для танків.

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Зараз PGZ виготовляє близько 30 тисяч великокаліберних снарядів на рік. Очікується, що за три роки ця цифра зросте до 150-180 тисяч. Виробництво буде повністю локалізоване у Польщі.

Окремо фінансування для розширення випуску вибухових компонентів - зокрема пороху і нітроцелюлози - запросила також найбільша хімічна компанія країни Grupa Azoty. Ще одна компанія, Niewiadów, також планує виробництво 155-мм снарядів за державні кошти.

"155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою й необхідні у великих кількостях", - підкреслив Яворовський.

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Автор: 

Польща (8669) артилерія (805)


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Топ коментарі
+7
Так, а то б стелили на весь бюджет Польщі і ЄС асфальт і піарилися би по марафону!
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30.06.2025 10:44 Відповісти
+5
зелених на них немає....
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30.06.2025 10:41 Відповісти
+4
нарощуйте , 1920 рік не повториться українці за ляхів більш не воюватимуть . виставите блокираторів кордону вони кацапів не пропустять .
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30.06.2025 10:43 Відповісти
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зелених на них немає....
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30.06.2025 10:41 Відповісти
Так, а то б стелили на весь бюджет Польщі і ЄС асфальт і піарилися би по марафону!
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30.06.2025 10:44 Відповісти
30 тисяч снарядів на РІК не на місяць на 4 рік такої великої війни поряд з ними? Так виходить, що поляки весь цей час нічого іншого й не робить, лише будує дороги та інфраструктуру для швидкого проникнення російських військ
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30.06.2025 11:24 Відповісти
Ні вони чекали на результат закінчення війни , може їм перепаде кусок від Українського торта.
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30.06.2025 11:29 Відповісти
Треба їм до Прибалтики приєднуватися.
На четвертий рік великої війни під боком дошло, що денну норму снарядів виготовляти за рік - маловато будєт.
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30.06.2025 10:59 Відповісти
нарощуйте , 1920 рік не повториться українці за ляхів більш не воюватимуть . виставите блокираторів кордону вони кацапів не пропустять .
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30.06.2025 10:43 Відповісти
Не моя мысль, но согласен с одним блогером ЦН. Нахрена дорогая фундерфвафля стреляющая на 30 км. когда ее с вероятностью в 90% убивает дрон стоящий в 100 раз дешевле? Продавать то, что устарело! А технологии и заводы остались! Это, как сейчас рекламировать кассетные магнитофоны, потому что, настроили заводов по их производству!
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30.06.2025 10:45 Відповісти
Пахмєльє одолєло ?
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30.06.2025 10:57 Відповісти
К чему вопрос? Хотя, вопросы много информации дают о человеке задавшего их)
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30.06.2025 10:58 Відповісти
Згоден. Видно що людина досвідчена.
Відразу бачить бота чи не опохмеленого ідіота.
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30.06.2025 11:01 Відповісти
Перше дрон не знесе укріплення, не проб'є бліндажі, також не вдарить касетним *********** по групі. Друге якщо орки освоють технологію, автоматичних турелей, не буде так просто з дронами як зараз. Цим шляхом уже пішли багато країн, турки китайці, шведи і т.д.

Нічого особистого але ваші слова нагадують одні недавно вислови, що не треба укріплень, тільки лисячі нори необхідно копати.
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30.06.2025 11:01 Відповісти
Я это все понимаю, Не хотел много расписывать, думал. кто читает тот немного интересовался темой. Но технологии развиваются настолько быстро, что не успеваем мы, обыватели, за ними. Что бы разнести блиндаж или бетон артой, к ним нужно подобраться на дальность выстрела! У индейцев были очень меткие луки, а у каторжан из Англии не меткие но дальнобойные ружья!
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30.06.2025 11:08 Відповісти
И по аналогии парацетамол вам будут впаривать, даже после того как появились более дешёвые лекарства! Во первых вы можете не знать про его вред, во вторых деньги на рекламу уже потрачены!
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30.06.2025 11:10 Відповісти
Поляки купили 600 хаймарсів, у них є достатньо засобів ураження, також вони закупили авіацію і ******* ракети, там просто черга велика на 28 рік. Взагалі в НАТО артилерія то десантний засіб локальної швидкої підтримки, і це більше на їх САУ розраховано.

Це ніякі дрони не замінять, якщо будуть автоматичні турелі. Шведи свої за 90 днів розробили і вже на кінець 25 року починаються поставки у війська. Монтуються на любу техніку. Те саме у китайців, лише питання часу коли це появиться у орків.

Тому САУ чи інша арта дальше будуть важливі для підрозділів.
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30.06.2025 11:20 Відповісти
Да Вы поймите! Не продвигаю я дроны! И не говорю, что они панацея! Но в 1939 году у поляков была не самая слабая армия в Европе!
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30.06.2025 11:24 Відповісти
Додам в теорії сильніша за німецьку .
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30.06.2025 11:31 Відповісти
Возможно, но немцы победили! так почему никто не хочет понять? Почему!
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30.06.2025 11:34 Відповісти
В 39 в Поляків не було авіації і танків. Вони цей урок засвоїли і першим ділом вкладають кошти в авіацію.

Друге тоді їх так звані союзники радили окопуватись і зточувати сили німців в обороні, але їх не дуже розумний військовоначальник був іншої думки, що постійними контрнаступами він розтягне німецькі ударні групи. Так цими контр наступами і зточив більшість польских угруповань

Німці легко артою та авіацією їх розносили лишаючи тилової підтримки та добиваючи залишки. Ми доречі стали на ті ж самі граблі уже два рази. Ніхто не хоче вчити історію нажаль
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30.06.2025 11:35 Відповісти
Что делала авиация? Перерезала пути и уничтожала стоящую технику! Вы сами вернули вопрос!
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30.06.2025 11:38 Відповісти
Склади з припасами, пальне для техніки, мости, вони навіть ешелони з поповненням знищували, що поляки не змогли резерв підготувати.
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30.06.2025 11:41 Відповісти
Да! Бесспорно! Но у нас вопрос изначально про артиллерию! Тактически... Короче. Очень много можно рассуждать. Но, продвигать отстой. У сТалина один конструктор жизнью поплатился, уехав в войска улучшать свое детище, и я не про сталина. Ура кричать хорошо в кинозале, но не в окопе!
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30.06.2025 11:47 Відповісти
Знаєте як німці виграли танкову битву під Бродами та в Литві, вони вибивали постачання пального в першу чергу, совкові танки просто кидали цілими, тому що не було з них ніякого толку після таких заходів.
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30.06.2025 11:43 Відповісти
Знаю, я эту битву изучал! И это самая массовая битва так называемой ВО! Жуков затеял а потом сеБался!
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30.06.2025 11:49 Відповісти
Просто совецкі танкісти, як і всі інші солдати поголовно пішли в СЗЧ, тому і профукали всю матчасть за перші 20 днів війни, в потім вже довелось воювати одной винтовкой на троих
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30.06.2025 11:49 Відповісти
А, єсліб тєбє вмєсто 0,7 прєдлОложілі мєрзавчік, чьто би ти запєл?
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30.06.2025 11:17 Відповісти
не стілять замість виготовлення зброї асфальт??? і не бояться, що поляки за них потім не проголосують? тут три варіанти, або владі Польщі важливіше безпека та майбутнє Польщі, або пересічні поляки розуміють, що без безпеки та оборони держави іншого просто не буде, або і перше і друге. В будь-якому випадку дії польської, литовської, естонської, фінської влади чудово ілюструє чому українці ще довго не будуть ані в ЄС, ані в НАТО. Зато у нас є найдосвідченіший, найвеличніший потужник, на якого піплу не шкода проміняти і ЄС і НАТО і майбутнє власної країни.
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30.06.2025 11:17 Відповісти
За 3 роки)))) за 3 роки може вже Польщі не буде, с такими темпами)))
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30.06.2025 11:25 Відповісти
А як же відосики? Асфальт? Шатли?
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30.06.2025 12:07 Відповісти
 
 