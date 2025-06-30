Сутки на Донетчине: россияне убили жителя Константиновки. Еще шестеро получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки зафиксированы попадания в 6 населенных пунктах: городах Белицкое, Константиновка, Лиман, Покровск, селах Андреевка-Клевцово, Ивановка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин

Покровский район

В Новотроицком Шаховской громады ранен человек, повреждены склад, админздание, частный дом; в Золотом Колодце повреждены 2 частных дома, предприятие и церковь.

29 июня в 12:00 россияне обстреляли северо-западную часть Покровска, в результате которого получила осколочное ранение женщина 1950 года рождения. Поврежден многоквартирный дом. Пострадавшая доставлена в Добропольскую ЛПУ.

Краматорский район

В Лимане в результате обстрела из РСЗО "Ураган" пострадали три человека, из них один ребенок, повреждены многоэтажка и аптека. Кроме того, FPV-дрон повредил частный дом. В Славянске повреждена промзона и частные дома.

В Новодонецкой громаде повреждены 3 дома: 2 в Веселой Горе и 1 в Самарском.

В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки, 6 торговых павильонов, 2 инфраструктурных объекта. Россияне сбросили на город две бомбы "КАБ-250"

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома.

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