Сибига призвал ЕС и США усилить санкции против РФ: Это не только для поддержки Украины, но и для защиты Европы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Европейского Союза и Соединенные Штаты к усилению санкционного давления на Россию как ключевого инструмента ослабления ее военной машины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем МИД Германии Иоганном Вадефулем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Спасибо германской стороне за продвижение 18-го санкционного пакета ЕС. Он должен быть принят в ближайшее время - мы очень на это рассчитываем. Наши партнеры вводят санкции против России не только для поддержки Украины, а для самих себя, чтобы лишить российскую военную машину ресурсов и защитить Европу", - отметил Сибига.

Он отметил важность трансатлантической координации в вопросе санкций. В этом контексте министр выразил надежду на новые санкционные решения со стороны США, в частности принятие законопроекта сенатора Линдси Грэма.

"Такие шаги будут способствовать мирному процессу, а не препятствовать ему", - добавил глава МИД.

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