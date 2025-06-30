Сибіга закликав ЄС і США посилити санкції проти РФ: Це не лише для підтримки України, а й для захисту Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Європейського Союзу та Сполучені Штати до посилення санкційного тиску на Росію як ключового інструменту ослаблення її військової машини.

Про це він заявив на спільній пресконференції з держсекретарем МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дякую німецькій стороні за просування 18-го санкційного пакету ЄС. Він має бути ухвалений найближчим часом - ми дуже на це розраховуємо. Наші партнери запроваджують санкції проти Росії не лише для підтримки України, а для самих себе, щоб позбавити російську воєнну машину ресурсів і захистити Європу", - зазначив Сибіга.

Він наголосив на важливості трансатлантичної координації у питанні санкцій. У цьому контексті міністр висловив сподівання на нові санкційні рішення з боку США, зокрема ухвалення законопроєкту сенатора Ліндсі Грема.

"Такі кроки сприятимуть мирному процесу, а не перешкоджатимуть йому", - додав глава МЗС.

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