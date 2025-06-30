Сообщено о подозрении предателю из Херсонской области, который незаконно задержал и пытал мирных жителей, - Нацполиция

Следователи полиции Херсонщины сообщили приспешнику врага о подозрении. Фигурантом является 41-летний житель Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Как отмечается, в Горностаевке вместе с военными страны-агрессора он задержал гражданских супругов. Злоумышленник лично проводил допрос и пытал пленных. Сейчас личность пособника врага установлена и ему сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

"В апреле 2022 года войска РФ захватили административное здание территориального подразделения Национальной полиции Украины в Горностаевке. Помещение враг обустроил для содержания и пыток местного населения. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники управления уголовного розыска главка полиции Херсонщины идентифицировали одного из причастных к совершению военных преступлений фигуранта", - говорится в сообщении.

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Уроженца Запорожской области оккупанты назначили "начальником уголовного розыска". В июне 2023 года он вместе с неустановленными военными РФ ворвался в дом мирных супругов. Мужа и жену сразу начали допрашивать. Из них оккупанты пытались выбить информацию о сотрудничестве с Силами обороны Украины.

Не получив желаемых ответов, враги задержали обоих местных жителей и доставили их в указанное помещение. Там допросы и пытки продолжились. Однако через несколько часов без всяких объяснений или документов супругов отпустили.

Следователи квалифицировали действия фигуранта по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 "Военные преступления" Уголовного кодекса Украины. То есть - жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

По согласованию с областной прокуратурой российскому пособнику сейчас заочно сообщено о подозрении. За пытки мирных жителей ему грозит от восьми до двенадцати лет заключения.

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Также отметим, что судом города Запорожья фигурант уже признан виновным в коллаборационной деятельности. Согласно ч. 7 ст. 111-1 УКУ ему избрана мера наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на 12 лет.