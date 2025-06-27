Обменивали гривни на рубли на ВОТ и платили налоги в бюджет РФ: разоблачены отец и сын, - полиция. ФОТО

Подозреваемые, отец и сын, организовали бизнес на оккупированной территории - проводили безналичный обмен гривен на рубли. Свои услуги они рекламировали на интернет-ресурсах и успели провести операции на более 14 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в городе Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Так, установлено, что организовали преступную схему двое мужчин - 44-летний уроженец Луганской области и его 24-летний сын. Отец, находясь на территории так называемой "ЛНР", получал от граждан украинские гривни и осуществлял их конвертацию в российский рубль, после чего отправлял средства на счета сына. При этом мужчина занимал должность генерального директора подконтрольной РФ компании и имел статус налогоплательщика пополняя бюджет государства-агрессора.

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В свою очередь, его сообщник - сын, находясь на территории столицы, используя валютные биржи обменивал гривню на электронные деньги в виде российского рубля и посылал отцу для непрерывного производства незаконного бизнеса.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, в частности: ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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