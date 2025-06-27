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Обмінювали гривні на рублі на ТОТ і сплачували податки до бюджету РФ: викрито батька та сина, - поліція. ФОТО

Підозрювані, батько та син, організували бізнес на окупованій території - проводили безготівковий обмін гривень на рублі. Свої послуги вони рекламували на інтернет-ресурсах та встигли провести операції на понад 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

Батько та син обмінювали гривні на рублі на ТОТ

Так, встановлено, що організували злочинну схему двоє чоловіків - 44-річний уродженець Луганської області та його 24-річний син. Батько, перебуваючи на території так званої "ЛНР", отримував від громадян українські гривні та здійснював їх конвертацію в російський рубль, після чого надсилав кошти на рахунки сина. При цьому чоловік обіймав посаду генерального директора підконтрольної РФ компанії та мав статус платника податків поповнюючи бюджет держави-агресорки.

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Своєю чергою його спільник – син, перебуваючи на території столиці, використовуючи валютні біржі обмінював гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля та надсилав батьку для безперервного провадження незаконного бізнесу.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема: ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Автор: 

відмивання грошей (410) колабораціонізм (1178) Луганська область (4899)


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ПАДЛИ!
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27.06.2025 15:27 Відповісти
вчаться у 95 кварталу і друге гроші не пахнуть
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27.06.2025 15:41 Відповісти
 
 