Повідомлено про підозру зраднику з Херсонщини, який незаконно затримав та катував мирних мешканців, - Нацполіція

Слідчі поліції Херсонщини повідомили поплічнику ворога про підозру. Фігурантом є 41-річний житель Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Як зазначається, у Горностаївці разом із військовими країни-агресора він затримав цивільне подружжя. Зловмисник особисто проводив допит і катував полонених. Наразі особа поплічника ворога встановлена та йому повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

"У квітні 2022 року війська РФ захопили адміністративну будівлю територіального підрозділу Національної поліції України в Горностаївці. Приміщення ворог облаштував для утримання й катування місцевого населення. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники управління карного розшуку главку поліції Херсонщини ідентифікували одного з причетних до вчинення воєнних злочинів фігуранта", - йдеться у повідомленні.

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Уродженця Запорізької області окупанти призначили "начальником карного розшуку". У червні 2023 року він разом із невстановленими військовими РФ увірвався до помешкання мирного подружжя. Чоловіка та дружину відразу почали допитувати. З них окупанти намагалися вибити інформацію про співпрацю з Силами оборони України.

Не отримавши бажаних відповідей, вороги затримали обох місцевих жителів і доправили їх до вказаного приміщення. Там допити й катування продовжилися. Проте за кілька годин без жодних пояснень чи документів подружжя відпустили.

Слідчі кваліфікували дії фігуранта за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України. Тобто – жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

За погодженням із обласною прокуратурою російському поплічнику нині заочно повідомлено про підозру. За катування мирних жителів йому загрожує від восьми до дванадцяти років ув’язнення.

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Також зазначимо, що судом міста Запоріжжя фігурант уже визнаний винним у колабораційній діяльності. Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 ККУ йому обрано міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років із позбавленням права займати посади в правоохоронних органах та органах влади на 12 років.