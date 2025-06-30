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Оккупанты нанесли удар по Середино-Будской громаде на Сумщине: двое раненых
Российские войска утром 30 июня обстреляли Середино-Будскую громаду Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно, пострадали две женщины. 70-летнюю с осколочным ранением доставляют в больницу. Вторая пострадавшая отказалась от госпитализации. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате атак россиян повреждены несколько частных домов, здание учебного заведения и автомобиль. Продолжается ликвидация последствий, добавили в ОВА.
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Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий30.06.2025 16:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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