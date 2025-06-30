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Новости Обстрелы Сумщины
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Оккупанты нанесли удар по Середино-Будской громаде на Сумщине: двое раненых

Последствия атаки на Сумскую область

Российские войска утром 30 июня обстреляли Середино-Будскую громаду Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, пострадали две женщины. 70-летнюю с осколочным ранением доставляют в больницу. Вторая пострадавшая отказалась от госпитализации. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атак россиян повреждены несколько частных домов, здание учебного заведения и автомобиль. Продолжается ликвидация последствий, добавили в ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Лебедину: двое пострадавших, повреждены два админздания и 12 частных домов. ФОТО (обновлено)

Автор: 

обстрел (28254) Сумская область (3415) Шосткинский район (43) Середина-Буда (5)


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❗️Ворога відкинули від міста Суми! ЗСУ пішли в контрнаступ на Сумщині: у Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення населеного пункту Андріївка.
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30.06.2025 16:00 Ответить
 
 