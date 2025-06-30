Оккупанты нанесли удар по Середино-Будской громаде на Сумщине: двое раненых

Российские войска утром 30 июня обстреляли Середино-Будскую громаду Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, пострадали две женщины. 70-летнюю с осколочным ранением доставляют в больницу. Вторая пострадавшая отказалась от госпитализации. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атак россиян повреждены несколько частных домов, здание учебного заведения и автомобиль. Продолжается ликвидация последствий, добавили в ОВА.

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