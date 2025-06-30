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Окупанти вдарили по Середино-Будській громаді на Сумщині: двоє поранених
Російські війська вранці 30 червня обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Попередньо, постраждали дві жінки. 70-річну з уламковим пораненням доставляють до лікарні.
Друга постраждала відмовилася від госпіталізації. Обом надається необхідна медична допомога.
Крім того, унаслідок атак росіян пошкоджені кілька приватних будинків, будівля навчального закладу та автомобіль. Триває ліквідація наслідків, додали в ОВА.
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Yriii Yriii #538882
показати весь коментар30.06.2025 16:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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