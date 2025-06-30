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Новини Обстріли Сумщини
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Окупанти вдарили по Середино-Будській громаді на Сумщині: двоє поранених

Наслідки атаки на Сумщину

Російські війська вранці 30 червня обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо, постраждали дві жінки. 70-річну з уламковим пораненням доставляють до лікарні.

Друга постраждала відмовилася від госпіталізації. Обом надається необхідна медична допомога.

Крім того, унаслідок атак росіян пошкоджені кілька приватних будинків, будівля навчального закладу та автомобіль. Триває ліквідація наслідків, додали в ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Лебедину: двоє постраждалих, пошкоджено дві адмінбудівлі та 12 приватних будинків. ФОТО (оновлено)

Автор: 

обстріл (29575) Сумська область (3967) Шосткинський район (42) Середина-Буда (5)


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❗️Ворога відкинули від міста Суми! ЗСУ пішли в контрнаступ на Сумщині: у Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення населеного пункту Андріївка.
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30.06.2025 16:00 Відповісти
 
 