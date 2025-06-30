У аптек - самые маленькие отчисления в бюджет из всех игроков фармрынка, - эксперт

Во время полномасштабной войны аптечные сети Украины имеют самые низкие налоговые отчисления среди всех игроков фармацевтического рынка - только 0,2-0,25% их дохода поступает в бюджет. Это представляет реальную угрозу для обороноспособности государства.

Об этом заявил общественный деятель и военный Виктор Таран, передает УНИАН.

Эксперт ссылается на официальный ответ Государственной налоговой службы на запрос Сергея Кузьминых - народного депутата и председателя подкомитета по вопросам фармации в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

"Пока одни украинцы донатят на ВСУ, отдавая последнее на дроны, аптечки и турникеты, часть бизнеса спокойно избегает уплаты налогов. И делает это в промышленных масштабах. Например, есть подозрение, что так делают аптечные сети", - прокомментировал Таран.

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Для сравнения, производители лекарств платят в бюджет 2-3% дохода, дистрибьюторы - 1-1,2%, а аптеки - в десять раз меньше.

Кроме того, по данным ГНС, в 2024 году аптечные сети перечислили более 7,5 млрд грн на счета около 17 000 физических лиц-предпринимателей. Такие выплаты якобы оформляются как оплата за услуги или аренду помещений, но на практике позволяют сетям снижать налоговую нагрузку, уменьшать объем уплаченного НДС и фактически избегать налога на прибыль. Также официальная зарплата в аптеках - 9 тыс. грн в месяц - вдвое меньше, чем средняя по стране.

Таран подчеркнул, что на фоне более 200 млрд грн годового объема аптечных продаж, государство ежегодно недополучает миллиарды гривен.

"В условиях войны это не просто коррупция или оптимизация. Это экономическая диверсия и удар в спину ВСУ. Потому что пока одни кладут жизнь на фронте, другие кладут теневой кэш в карманы, жируя в тылу. В условиях полномасштабной войны такое поведение должно иметь не только политическую, но и юридическую оценку", - подытожил военный.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время саммита НАТО заявил, что Вооруженные силы Украины получают лишь 2 млн дронов вместо необходимых 8 млн, в основном из-за недостатка средств в государственном бюджете. На этом фоне низкая налоговая дисциплина в стратегических секторах, таких как фармацевтика, может быть особенно угрожающей.