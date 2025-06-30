У аптек найменші відрахування в бюджет з усіх гравців фармринку, - експерт

Під час повномасштабної війни аптечні мережі України мають найнижчі податкові відрахування серед усіх гравців фармацевтичного ринку — лише 0,2-0,25% їхнього доходу надходить до бюджету. Це становить реальну загрозу для обороноздатності держави.

Про це заявив громадський діяч та військовий Віктор Таран, передає УНІАН.

Експерт посилається на офіційну відповідь Державної податкової служби на запит Сергія Кузьміних – народного депутата та голови підкомітету з питань фармації у комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації.

"Поки одні українці донатять на ЗСУ, віддаючи останнє на дрони, аптечки й турнікети, частина бізнесу спокійно уникає сплати податків. І робить це у промислових масштабах. Наприклад, є підозра, що так роблять аптечні мережі", - прокоментував Таран.

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Для порівняння, виробники ліків сплачують до бюджету 2–3% доходу, дистриб’ютори — 1–1,2%, а аптеки — вдесятеро менше.

Крім того, за даними ДПС, у 2024 році аптечні мережі перерахували понад 7,5 млрд грн на рахунки близько 17 000 фізичних осіб-підприємців. Такі виплати нібито оформлюються як оплата за послуги або оренду приміщень, але на практиці дозволяють мережам знижувати податкове навантаження, зменшувати обсяг сплаченого ПДВ і фактично уникати податку на прибуток. Також офіційна зарплата в аптеках — 9 тис. грн на місяць — вдвічі менше, ніж середня по країні.

Таран підкреслив, що на тлі понад 200 млрд грн річного обсягу аптечних продажів, держава щороку недоотримує мільярди гривень.

"В умовах війни це не просто корупція чи оптимізація. Це економічна диверсія та удар у спину ЗСУ. Бо поки одні кладуть життя на фронті, інші кладуть тіньовий кеш у кишені, жируючи у тилу. В умовах повномасштабної війни така поведінка має мати не лише політичну, а і юридичну оцінку", — підсумував військовий.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО заявив, що Збройні сили України отримують лише 2 млн дронів замість необхідних 8 млн, переважно через нестачу коштів у державному бюджеті. На цьому тлі низька податкова дисципліна у стратегічних секторах, як-от фармацевтика, може бути особливо загрозливою.