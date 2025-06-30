Дело столичного застройщика Войцеховского передали в суд: ему светит до 12 лет тюрьмы

Прокуроры Офиса генерального прокурора 27 июня 2025 года направили в суд обвинительный акт в отношении столичного застройщика, растратившего чужое имущество в особо крупных размерах и совершившего служебный подлог. Известно, что речь идет об основателе группы компаний "Укогруп" Анатолии Войцеховском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемый, в соучастии с другими лицами, в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, с помощью которых преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов, которое осуществлялось без соответствующих разрешительных документов и сопряжено с растратой вверенного им чужого имущества.

С целью дальнейшей реализации имущественных прав на жилые и нежилые помещения причастные лица растратили чужое имущество, а именно: под видом реконструкции снесли нежилое помещение, которое находилось на балансе одного из государственных предприятий, и возвели на его месте многоэтажный жилой комплекс. Этими действиями причинен ущерб на общую сумму более 2,6 млн грн.

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В марте 2025 года на основании запроса Офиса генерального прокурора компетентными органами Королевства Испания причастное лицо выдано в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Он обвиняется в растрате вверенного чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.

За совершение указанных правонарушений, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, Войцеховскому инкриминируют самовольный захват участков и незаконное возведение застройщиком "Укогруп" жилых комплексов "Элита центр", "Жемчужина Троещины", "Восточные ворота", часть из которых до сих пор не введена в эксплуатацию. Также инкриминируют повторную продажу квартир в жилых домах, уже реализованных другим покупателям, а также введение в эксплуатацию жилья на основании поддельных решений судов.

Войцеховский возглавлял так называемую "Укогруп", в которую входили компании ООО ФК "УКО-Капитал", ООО "УкоинвестБуд", ООО "Мега-Сити", ООО "Мегаполисстрой", ООО "Эверест Плюс" и другие. По данным следствия, в "Укогруп" в целом вошло около 63 компаний.

Генпрокуратура задержала Войцеховского 15 июля 2016 года. Его взяли под стражу с альтернативой залога в 14 миллионов гривен, который за него внесли. А уже в 2020 году он покинул территорию Украины. По данным Государственной пограничной службы, он пересек пункт пропуска "Рава-Руськая".

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Дело Войцеховского и еще двух его вероятных сообщников начали слушать в 2017 году. Через год один из обвиняемых заключил сделку с прокурором. Его дело слушали отдельно, приговорив в сентябре 2020 - до 5 лет лишения свободы условно.

Также, по информации "Европейской правды", некоторые другие участники группы, организованной Войцеховским, осуждены в 2017 и 2018 годах к 5 и 1,5 годам лишения свободы.