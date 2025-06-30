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Справу столичного забудовника Войцеховського передали до суду: йому загрожує до 12 років в’язниці

Анатолій Войцеховский

Прокурори Офісу генерального прокурора 27 червня 2025 року скерували до суду обвинувальний акт щодо столичного забудовника, який розтратив чуже майно в особливо великих розмірах та вчинив службове підроблення. Відомо, що йдеться про засновника групи компаній "Укогруп" Анатолія Войцеховського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, обвинувачений у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, за допомогою яких злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів, яке здійснювалося без відповідних дозвільних документів та поєднане з розтратою ввіреного їм чужого майна.

З метою подальшої реалізації майнових прав на житлові та нежитлові приміщення причетні особи розтратили чуже майно, а саме: під виглядом реконструкції знесли нежитлове приміщення, яке перебувало на балансі одного з Державних підприємств, та звели на його місці багатоповерховий житловий комплекс. Цими діями причинено шкоду на загальну суму понад 2,6 млн грн.

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У березні 2025 року на підставі запиту Офісу генерального прокурора компетентними органами Королівства Іспанія причетну особу видано в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

Він обвинувачуються у розтраті ввіреного чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

За вчинення вказаних правопорушень, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, Войцеховському інкримінують самовільне захоплення ділянок та незаконне зведення забудовником "Укогруп" житлових комплексів "Еліта центр", "Перлина Троєщини", "Східна брама", частина з яких досі не введена в експлуатацію. Також інкримінують повторний продаж квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим покупцям, а також введення в експлуатацію житла на підставі підроблених рішень судів.

Войцеховський очолював так звану "Укогруп", до якої входили компанії ТОВ ФК "УКО-Капитал", ТОВ "УкоінвестБуд", ТОВ "Мега-Сити", ТОВ "Мегаполисстрой", ТОВ "Эверест Плюс" та інші. За даними слідства, до "Укогруп" загалом увійшло близько 63 компаній.

Генпрокуратура затримала Войцеховського 15 липня 2016 року. Його взяли під варту з альтернативою застави у 14 мільйонів гривень, яку за нього внесли. А вже у 2020 році він покинув територію України. За даними Державної прикордонної служби, він перетнув пункт пропуску "Рава-Руська".

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Справу Войцеховського та ще двох його ймовірних спільників почали слухати у 2017 році. За рік один із обвинувачених уклав угоду з прокурором. Його справу слухали окремо, засудивши у вересні 2020 – до 5 років позбавлення волі умовно.

Також, за інформацією Європейської правди, деякі інші учасники групи, організованої Войцеховським, засуджені у 2017 та 2018 роках до 5 та 1,5 років позбавлення волі.

Автор: 

Войцеховський Анатолій (32) Офіс Генпрокурора (3308)


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Нічого йому не загрожує. Суд буде тривати роками, як в зятя, поки срок давності не закінчиться.
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30.06.2025 16:20 Відповісти
Вони слідство тягнули 10 років
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30.06.2025 16:47 Відповісти
"загрожує до 12 років в'язниці" - буде два роки умовно.
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30.06.2025 16:25 Відповісти
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30.06.2025 16:42 Відповісти
Будинки які він зводив у 2016-2017 роках з подачі КМДА та за мовчазної згоди поліціїї та інших контролюючих органів були захоплені ОЗУ, рейдерами, які роздерибанили вільні площі, а з інвесторів шляхом залякування втрати квартир, по цей день збирають кошти на добудову, та своїм свавіллям вже давно перевершили Войцеховського, жоден ЖК до цих пір так і не добудований! Попри чисельні скарги на ніхто їх не контролює, поліція закриває очі, а Шуляк так та взагалі їх розхвалює які вони молодці
https://www.facebook.com/groups/561517177370557 група потерпілих
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30.06.2025 17:13 Відповісти
 
 