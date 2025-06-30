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Замена техпаспорта теперь доступна онлайн в "Дія", - Федоров
В "Дії" добавили новую услугу - замену техпаспорта онлайн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.
Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, сменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії". Быстро, удобно, без лишнего стресса.
Как воспользоваться услугой?
Через приложение "Дія" в разделе Сервисы ➡️Водієві ➡️ Заміна техпаспорта. Следующим шагом подписываете заявление и указываете удобный способ доставки - отделение или курьер от "Укрпошта".
Услуга доступна, если:
- вам 18 лет и больше;
- есть налоговый номер (РНОКПП) в "Дія";
- имеете биометрический документ в "Дія": паспорт или вид на жительство;
- вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.
"Быстро и удобно. Как всегда - с заботой о вас".
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Алекс Скела
показать весь комментарий30.06.2025 16:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alik Krass
показать весь комментарий30.06.2025 16:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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