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Новости Услуги в Дії
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Замена техпаспорта теперь доступна онлайн в "Дія", - Федоров

техпаспорт в Дии

В "Дії" добавили новую услугу - замену техпаспорта онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, сменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії". Быстро, удобно, без лишнего стресса.

Как воспользоваться услугой?

Через приложение "Дія" в разделе Сервисы ➡️Водієві ➡️ Заміна техпаспорта. Следующим шагом подписываете заявление и указываете удобный способ доставки - отделение или курьер от "Укрпошта".

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Услуга доступна, если:

  • вам 18 лет и больше;
  • есть налоговый номер (РНОКПП) в "Дія";
  • имеете биометрический документ в "Дія": паспорт или вид на жительство;
  • вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.

"Быстро и удобно. Как всегда - с заботой о вас".

Автор: 

техпаспорт (8) Федоров Михаил (510) Дія (427)


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30.06.2025 16:40 Ответить
Якщо не власник авто, то що?
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30.06.2025 16:52 Ответить
 
 