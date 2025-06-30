Замена техпаспорта теперь доступна онлайн в "Дія", - Федоров

В "Дії" добавили новую услугу - замену техпаспорта онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, сменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії". Быстро, удобно, без лишнего стресса.

Как воспользоваться услугой?

Через приложение "Дія" в разделе Сервисы ➡️Водієві ➡️ Заміна техпаспорта. Следующим шагом подписываете заявление и указываете удобный способ доставки - отделение или курьер от "Укрпошта".

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Услуга доступна, если:

вам 18 лет и больше;

есть налоговый номер (РНОКПП) в "Дія";

имеете биометрический документ в "Дія": паспорт или вид на жительство;

вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.

"Быстро и удобно. Как всегда - с заботой о вас".