УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9328 відвідувачів онлайн
Новини Послуги в Дії
658 4

Заміна техпаспорта відтепер доступна онлайн у "Дії", - Федоров

техпаспорт в Дії

У Дії додали нову послугу  — заміну техпаспорта онлайн.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат — усе можна зробити онлайн у Дії. Швидко, зручно, без зайвого стресу.

Як скористатися послугою?

Через застосунок Дія в розділі Сервіси ➡️Водієві ➡️ Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур’єр Укрпошти.

Також читайте: У "Дії" запустять ще дві будівельні послуги

Послуга доступна, якщо:

✅ вам 18 або більше років;
✅ у Дії є податковий номер (РНОКПП);
✅ маєте біометричний документ у Дії: паспорт або посвідку;
✅ ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.

Швидко та зручно. Як завжди — з турботою про вас.

Автор: 

техпаспорт (19) Федоров Михайло (893) Дія (1151)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.06.2025 16:40 Відповісти
Якщо не власник авто, то що?
показати весь коментар
30.06.2025 16:52 Відповісти
 
 