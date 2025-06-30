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Заміна техпаспорта відтепер доступна онлайн у "Дії", - Федоров
У Дії додали нову послугу — заміну техпаспорта онлайн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.
Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат — усе можна зробити онлайн у Дії. Швидко, зручно, без зайвого стресу.
Як скористатися послугою?
Через застосунок Дія в розділі Сервіси ➡️Водієві ➡️ Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур’єр Укрпошти.
Послуга доступна, якщо:
✅ вам 18 або більше років;
✅ у Дії є податковий номер (РНОКПП);
✅ маєте біометричний документ у Дії: паспорт або посвідку;
✅ ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.
Швидко та зручно. Як завжди — з турботою про вас.
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Алекс Скела
показати весь коментар30.06.2025 16:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alik Krass
показати весь коментар30.06.2025 16:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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