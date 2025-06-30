Заміна техпаспорта відтепер доступна онлайн у "Дії", - Федоров

У Дії додали нову послугу — заміну техпаспорта онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат — усе можна зробити онлайн у Дії. Швидко, зручно, без зайвого стресу.

Як скористатися послугою?

Через застосунок Дія в розділі Сервіси ➡️Водієві ➡️ Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур’єр Укрпошти.

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Послуга доступна, якщо:

✅ вам 18 або більше років;

✅ у Дії є податковий номер (РНОКПП);

✅ маєте біометричний документ у Дії: паспорт або посвідку;

✅ ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.

Швидко та зручно. Як завжди — з турботою про вас.