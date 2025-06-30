На фронте зафиксировано 72 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности - Великая Писаревка, Середина-Буда, Проходы Сумской области.

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в целом сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Украинские воины сегодня остановили три атаки врага в районе Волчанска, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор один раз осуществлял штурмовые действия в районе Песчаного.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 8 раз вблизи населенных пунктов Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Ольговки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили две атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григорьевки.

На Краматорском направлении сегодня оккупанты осуществляли три попытки продвинуться вперед в районах Часова Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении, в районах Торецка, Дилиевки и Яблоневки наши воины остановили два наступательных действия врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Орехов, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже пятнадцать атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перебудова, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед около населенного пункта Малиновка.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.