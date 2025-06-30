На фронте зафиксировано 72 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 72 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности - Великая Писаревка, Середина-Буда, Проходы Сумской области.
На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в целом сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Украинские воины сегодня остановили три атаки врага в районе Волчанска, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении агрессор один раз осуществлял штурмовые действия в районе Песчаного.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 8 раз вблизи населенных пунктов Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Ольговки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Сиверском направлении Силы обороны отбили две атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григорьевки.
На Краматорском направлении сегодня оккупанты осуществляли три попытки продвинуться вперед в районах Часова Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении, в районах Торецка, Дилиевки и Яблоневки наши воины остановили два наступательных действия врага.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Орехов, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже пятнадцать атак.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перебудова, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед около населенного пункта Малиновка.
Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль