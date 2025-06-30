Канада предоставила Украине $1,7 млрд за счет российских активов
Канада предоставила Украине около $1,7 млрд (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Средства обеспечены доходами от замороженных российских активов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Совместно с партнерами заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов рф. Благодарен Канаде и всем, кто приобщен к этой программе", - отметил глава правительства.
Украина, по словам Шмыгаля, настаивает на полной конфискации замороженных средств РФ, которые пойдут на выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления Украины.
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У них вже ФНБ кінчається , а замість 'Києв за 3 дні' - 1 000 000 кацапів ща 3 роки
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І подивись на мої пости , де ти побачив , що я вихваляю Зе-шапіто ?
Ти просто засумувала , рашиська наволоч, що я не повівся на твої вкиди
Ну не сумуй Краще біжи фублі міняй на Євро , бо щось ваш Греф натяка , що у вас настає час веселощів
Голова російського "Сбєрбанку" закликав готуватися до важких часів у економіці
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