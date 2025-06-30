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Новости Использование замороженных активов РФ Помощь Украине от Канады
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Канада предоставила Украине $1,7 млрд за счет российских активов

Канада предоставила более 1 млрд долларов Украине

Канада предоставила Украине около $1,7 млрд (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Средства обеспечены доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместно с партнерами заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов рф. Благодарен Канаде и всем, кто приобщен к этой программе", - отметил глава правительства.

Украина, по словам Шмыгаля, настаивает на полной конфискации замороженных средств РФ, которые пойдут на выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления Украины.

Читайте: Сибига: Российские активы должны полностью пойти на оборону и восстановление Украины

Автор: 

Канада (2113) Шмыгаль Денис (2739) замороженные активы (303)


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30.06.2025 16:51 Ответить
ВСЕ ЭТИ ДЕНЬГИ УЖЕ ПЕРЕВЕДНЫ НА ОФФШОРЫ КВАРТАЛА КЛОУНА БУРАТИНО И ХЕРМАКА ЕГО ЛЮБОВНИКА КЛИЧКА КОЗЫРЬ ТАК ЖЕ НА КРИПТУ ВСЕГО КВАРТАЛА.
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30.06.2025 17:02 Ответить
Підкацапники істерять капсом, що світ продовжує допомагати Україні
У них вже ФНБ кінчається , а замість 'Києв за 3 дні' - 1 000 000 кацапів ща 3 роки
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30.06.2025 17:28 Ответить
клоун это ты с польши сбежав как крыса пишешь украинцу?
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30.06.2025 17:40 Ответить
Хрюканину кацапську , нехай і під VPN України, як не розумів так і не розумію
Переклади зі свого КАЛгоспного діалекту - українською
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30.06.2025 17:57 Ответить
ну шо можка сказать зебобику ермаковскому смокчи дальше хааааааааааааааааааа
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30.06.2025 18:04 Ответить
Ой, істерика у підкацапничка. Кумедно
І подивись на мої пости , де ти побачив , що я вихваляю Зе-шапіто ?
Ти просто засумувала , рашиська наволоч, що я не повівся на твої вкиди
Ну не сумуй Краще біжи фублі міняй на Євро , бо щось ваш Греф натяка , що у вас настає час веселощів
Голова російського "Сбєрбанку" закликав готуватися до важких часів у економіці
https://censor.net/n3560729
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30.06.2025 18:11 Ответить
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30.06.2025 17:40 Ответить
 
 