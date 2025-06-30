Канада надала Україні $1,7 млрд за рахунок російських активів

Канада надала Україні близько $1,7 млрд (2,3 млрд канадських доларів) в рамках ініціативи ERA. Кошти забезпечено доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно з партнерами змушуємо росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів рф. Вдячний Канаді та усім, хто долучений до цієї програми", - зазначив глава уряду.

Україна, за словами Шмигаля, наполягає на повній конфіскації заморожених коштів РФ, які підуть на виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови України.

Читайте: Сибіга: Російські активи мають повністю піти на оборону та відновлення України