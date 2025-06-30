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Новини Використання заморожених активів РФ Допомога Україні від Канади
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Канада надала Україні $1,7 млрд за рахунок російських активів

Канада надала понад 1 млрд доларів Україні

Канада надала Україні близько $1,7 млрд (2,3 млрд канадських доларів) в рамках ініціативи ERA. Кошти забезпечено доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно з партнерами змушуємо росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів рф. Вдячний Канаді та усім, хто долучений до цієї програми", - зазначив глава уряду.

Україна, за словами Шмигаля, наполягає на повній конфіскації заморожених коштів РФ, які підуть на виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови України.

Читайте: Сибіга: Російські активи мають повністю піти на оборону та відновлення України

Автор: 

Канада (2235) Шмигаль Денис (4674) заморожені активи (593)


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30.06.2025 16:51 Відповісти
ВСЕ ЭТИ ДЕНЬГИ УЖЕ ПЕРЕВЕДНЫ НА ОФФШОРЫ КВАРТАЛА КЛОУНА БУРАТИНО И ХЕРМАКА ЕГО ЛЮБОВНИКА КЛИЧКА КОЗЫРЬ ТАК ЖЕ НА КРИПТУ ВСЕГО КВАРТАЛА.
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30.06.2025 17:02 Відповісти
Підкацапники істерять капсом, що світ продовжує допомагати Україні
У них вже ФНБ кінчається , а замість 'Києв за 3 дні' - 1 000 000 кацапів ща 3 роки
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30.06.2025 17:28 Відповісти
 
 