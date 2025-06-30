Россия атаковала дроном Херсон: ранены двое мужчин

30 июня около 15:00 российские войска атаковали Херсон с беспилотника, в результате чего ранения получили двое местных жителей.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, вражеский дрон сбросил взрывчатку на город. Пострадали двое мужчин в возрасте 66 и 62 года - они получили взрывные травмы. Обоих госпитализировали.

Сейчас пациентов обследуют врачи и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили дроном по Херсону: ранен мужчина, сгорело авто. ВИДЕО