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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Россия атаковала дроном Херсон: ранены двое мужчин

РФ ударила по Славянску 27 мая 2025 года

30 июня около 15:00 российские войска атаковали Херсон с беспилотника, в результате чего ранения получили двое местных жителей.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, вражеский дрон сбросил взрывчатку на город. Пострадали двое мужчин в возрасте 66 и 62 года - они получили взрывные травмы. Обоих госпитализировали.

Сейчас пациентов обследуют врачи и оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Херсон (2923) дроны (4210) Херсонская область (4962) Херсонский район (400)


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