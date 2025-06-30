Россия атаковала дроном Херсон: ранены двое мужчин
30 июня около 15:00 российские войска атаковали Херсон с беспилотника, в результате чего ранения получили двое местных жителей.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, вражеский дрон сбросил взрывчатку на город. Пострадали двое мужчин в возрасте 66 и 62 года - они получили взрывные травмы. Обоих госпитализировали.
Сейчас пациентов обследуют врачи и оказывают необходимую медицинскую помощь.
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