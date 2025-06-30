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Новости Видео Атаки дронов в Херсоне Обстрелы Херсона
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Рашисты ударили дроном по Херсону: ранен мужчина, сгорел автомобиль. ВИДЕО

Россияне ударили по Центральному району Херсона дроном.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российской атаки сгорело одно транспортное средство, еще одно - повреждено.

"В больнице сейчас находится 51-летний мужчина, который получил осколочные ранения спины и ожоги ног. Он получает необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

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обстрел (28254) Херсон (2923) Херсонская область (4958) Херсонский район (400)


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