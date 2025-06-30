Рашисты ударили дроном по Херсону: ранен мужчина, сгорел автомобиль. ВИДЕО
Россияне ударили по Центральному району Херсона дроном.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
В результате российской атаки сгорело одно транспортное средство, еще одно - повреждено.
"В больнице сейчас находится 51-летний мужчина, который получил осколочные ранения спины и ожоги ног. Он получает необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.
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