Рашисти вдарили дроном по Херсону: поранено чоловіка, згоріло авто. ВIДЕО

Росіяни вдарили по Центральному району Херсона дроном.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російської атаки згорів один транспортний засіб, ще один - пошкоджено.

"У лікарні нині перебуває 51-річний чоловік, який дістав уламкові поранення спини та опіки ніг. Він отримує необхідну меддопомогу", - йдеться в повідомленні.

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