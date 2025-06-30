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Рашисти вдарили дроном по Херсону: поранено чоловіка, згоріло авто. ВIДЕО

Росіяни вдарили по Центральному району Херсона дроном.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російської атаки згорів один транспортний засіб, ще один - пошкоджено.

"У лікарні нині перебуває 51-річний чоловік, який дістав уламкові поранення спини та опіки ніг. Він отримує необхідну меддопомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти атакували безпілотниками Херсон: постраждали чотири людини

Автор: 

обстріл (29575) Херсон (3468) Херсонська область (5950) Херсонський район (408)


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