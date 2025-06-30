Росія атакувала дроном Херсон: поранено двох чоловіків
30 червня близько 15:00 російські війська атакували Херсон із безпілотника, внаслідок чого поранення отримали двоє місцевих жителів.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, ворожий дрон скинув вибухівку на місто. Постраждали двоє чоловіків віком 66 і 62 роки - вони отримали вибухові травми. Обох госпіталізували.
Наразі пацієнтів обстежують лікарі та надають необхідну медичну допомогу.
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