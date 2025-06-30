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Новости Группировка Сил беспилотных операций
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Силы беспилотных систем за сутки поразили 745 целей врага, среди которых артиллерийские системы, бронетехника и танки. ИНФОГРАФИКА

работа сил беспилотных систем

В течение суток 28-29 июня подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 745 уникальных целей врага.

Об этом говорится в сводке командования СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей противника:

  • 166 единиц личного состава, из которых 109 - ликвидировано;
  • 50 единиц автомобильной техники и 27 мотоциклов;
  • 7 артиллерийских систем, 4 танка и 7 единиц бронетехники.

Кроме того, уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА.

поражение

Смотрите также: Танки, блиндажи, артиллерийские системы: за сутки Силы беспилотных систем поразили 580 целей врага. ИНФОГРАФИКА

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беспилотник (3862) уничтожение (7400) Силы беспилотных систем (121)


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Пілоти безпілотних систем.
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30.06.2025 19:59 Ответить
І тим не менше, Аси!
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30.06.2025 20:12 Ответить
Зриває "дах"?
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30.06.2025 20:48 Ответить
 
 