Силы беспилотных систем за сутки поразили 745 целей врага, среди которых артиллерийские системы, бронетехника и танки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 28-29 июня подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 745 уникальных целей врага.

Об этом говорится в сводке командования СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей противника:

166 единиц личного состава , из которых 109 - ликвидировано;

, из которых 109 - ликвидировано; 50 единиц автомобильной техники и 27 мотоциклов;

и 27 мотоциклов; 7 артиллерийских систем, 4 танка и 7 единиц бронетехники.

Кроме того, уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА.

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