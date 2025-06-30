Силы беспилотных систем за сутки поразили 745 целей врага, среди которых артиллерийские системы, бронетехника и танки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 28-29 июня подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 745 уникальных целей врага.
Об этом говорится в сводке командования СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей противника:
- 166 единиц личного состава, из которых 109 - ликвидировано;
- 50 единиц автомобильной техники и 27 мотоциклов;
- 7 артиллерийских систем, 4 танка и 7 единиц бронетехники.
Кроме того, уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА.
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Ted Tchaplyuk #570332
показать весь комментарий30.06.2025 19:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nika Vesela
показать весь комментарий30.06.2025 20:12 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Микола Січень #486030
показать весь комментарий30.06.2025 20:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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