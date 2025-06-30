Сили безпілотних систем за добу уразили 745 цілей ворога, серед яких артилерійські системи, бронетехніка і танки. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 28-29 червня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 745 унікальних цілей ворога.

Про це йдеться у зведенні командування СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей противника:

166 одиниць особового складу , з яких 109 - ліквідовано;

, з яких 109 - ліквідовано; 50 одиниць автомобільної техніки та 27 мотоциклів;

та 27 мотоциклів; 7 артилерійських систем, 4 танки та 7 одиниць бронетехніки.

Крім того, знищено 15 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.

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