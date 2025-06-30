Сили безпілотних систем за добу уразили 745 цілей ворога, серед яких артилерійські системи, бронетехніка і танки. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 28-29 червня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 745 унікальних цілей ворога.
Про це йдеться у зведенні командування СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Серед уражених цілей противника:
- 166 одиниць особового складу, з яких 109 - ліквідовано;
- 50 одиниць автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
- 7 артилерійських систем, 4 танки та 7 одиниць бронетехніки.
Крім того, знищено 15 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.
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Ted Tchaplyuk #570332
показати весь коментар30.06.2025 19:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nika Vesela
показати весь коментар30.06.2025 20:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Микола Січень #486030
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