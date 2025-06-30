УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9533 відвідувача онлайн
Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
470 3

Сили безпілотних систем за добу уразили 745 цілей ворога, серед яких артилерійські системи, бронетехніка і танки. ІНФОГРАФІКА

робота сил безпілотних систем

Упродовж доби 28-29 червня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 745 унікальних цілей ворога.

Про це йдеться у зведенні командування СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей противника:

  • 166 одиниць особового складу, з яких 109 - ліквідовано;
  • 50 одиниць автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
  • 7 артилерійських систем, 4 танки та 7 одиниць бронетехніки.

Крім того, знищено 15 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.

ураження

Дивіться також: Танки, бліндажі, артилерійські системи: за добу Сили безпілотних систем уразили 580 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4443) знищення (7713) Сили безпілотних систем (123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пілоти безпілотних систем.
показати весь коментар
30.06.2025 19:59 Відповісти
І тим не менше, Аси!
показати весь коментар
30.06.2025 20:12 Відповісти
Зриває "дах"?
показати весь коментар
30.06.2025 20:48 Відповісти
 
 