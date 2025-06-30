Минобороны запускает бета-тестирование оплаты штрафов в приложении "Резерв+"

Министерство обороны запускает бета-тестирование оплаты штрафов в приложении "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в "Резерв+". Все, кто успевает сделать это вовремя, оплачивают только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024", - написала Черногоренко в фейсбуке.

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