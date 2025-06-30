Минобороны запускает бета-тестирование оплаты штрафов в приложении "Резерв+"
Министерство обороны запускает бета-тестирование оплаты штрафов в приложении "Резерв+".
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в "Резерв+". Все, кто успевает сделать это вовремя, оплачивают только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024", - написала Черногоренко в фейсбуке.
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+1 Sem Ivan
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тобто доказ - мозоку вже їм непотрібно....
Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Проте у нас країна мрії ***********.
"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повыстці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати
Чудова історія, тільки чомусь забула додати, що таким чином людина визнає фактично правопорушення без можливості оскарження. А якщо світиться штраф, то чи є винесена постанова, яку можна оформити тільки тільки в присутності порушника? А де гарантії, що через місяць знову не буде щось там висіти і знову плати 8500? Тут тільки класичне мабуть варто додати, держава тебе завжди кине (с)