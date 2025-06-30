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Минобороны запускает бета-тестирование оплаты штрафов в приложении "Резерв+"

резерв

Министерство обороны запускает бета-тестирование оплаты штрафов в приложении "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в "Резерв+". Все, кто успевает сделать это вовремя, оплачивают только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024", - написала Черногоренко в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода в Украине открыли более 28 тысяч производств по штрафам ТЦК

Автор: 

Минобороны (9455) штраф (1289) Черногоренко Екатерина (122) Резерв+ (69)


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Топ комментарии
+5
зелені просто бавляться в елекронні ігри, а тут щє вітром ші надуло.
тобто доказ - мозоку вже їм непотрібно....
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30.06.2025 21:02 Ответить
+4
Тим хто не уточнив свої дані до 16.07.2024 вже скоро спливає строк притягнення до адміністративної відповідальності в 1 рік, так що замість штрафів Черногоренко отримає масну дулю.
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30.06.2025 21:08 Ответить
+1
Оце та в першу чергу штрафи кому в офшори??
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30.06.2025 21:02 Ответить
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зелені просто бавляться в елекронні ігри, а тут щє вітром ші надуло.
тобто доказ - мозоку вже їм непотрібно....
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30.06.2025 21:02 Ответить
Оце та в першу чергу штрафи кому в офшори??
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30.06.2025 21:02 Ответить
Тим хто не уточнив свої дані до 16.07.2024 вже скоро спливає строк притягнення до адміністративної відповідальності в 1 рік, так що замість штрафів Черногоренко отримає масну дулю.
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30.06.2025 21:08 Ответить
Та тут справа навіть не в адмінвідповідальності. Є Стаття 63 Конституції України:

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Проте у нас країна мрії ***********.
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30.06.2025 21:27 Ответить
Справді дуже зручно. Все для людей. )
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30.06.2025 21:08 Ответить
ндааа..знакомый, будучи в ЗСУ - был в розыске)
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30.06.2025 21:09 Ответить
Коли вже ачівкі (як коти в монобанку) з'являться в "Резерв+", наприклад:
"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повыстці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати
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30.06.2025 21:18 Ответить
Без ачівок не цікаво користуватися?
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30.06.2025 21:46 Ответить
А ще кешбек треба. Заплатив штраф і кешбек капнув
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30.06.2025 22:00 Ответить
От зовсім не здивувався би, якби вони отаку фігню туди прикрутили.
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30.06.2025 22:45 Ответить
Бо така має бути сервісна держава (с)

Чудова історія, тільки чомусь забула додати, що таким чином людина визнає фактично правопорушення без можливості оскарження. А якщо світиться штраф, то чи є винесена постанова, яку можна оформити тільки тільки в присутності порушника? А де гарантії, що через місяць знову не буде щось там висіти і знову плати 8500? Тут тільки класичне мабуть варто додати, держава тебе завжди кине (с)
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30.06.2025 21:31 Ответить
 
 