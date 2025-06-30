Міноборони запускає бета-тестування оплати штрафів у застосунку "Резерв+"
Міністерство оборони запускає бета-тестування оплати штрафів у застосунку "Резерв+".
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у Резерв+. Всі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024.", - написала Черногоренко у фейсбуці.
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тобто доказ - мозоку вже їм непотрібно....