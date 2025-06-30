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Міноборони запускає бета-тестування оплати штрафів у застосунку "Резерв+"

резерв

Міністерство оборони запускає бета-тестування оплати штрафів у застосунку "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у Резерв+. Всі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024.", - написала Черногоренко у фейсбуці.

штрафи у резерв+

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Автор: 

Міноборони (7520) штраф (1892) Черногоренко Катерина (130) Резерв+ (80)


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зелені просто бавляться в елекронні ігри, а тут щє вітром ші надуло.
тобто доказ - мозоку вже їм непотрібно....
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30.06.2025 21:02 Відповісти
Оце та в першу чергу штрафи кому в офшори??
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30.06.2025 21:02 Відповісти
Тим хто не уточнив свої дані до 16.07.2024 вже скоро спливає строк притягнення до адміністративної відповідальності в 1 рік, так що замість штрафів Черногоренко отримає масну дулю.
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30.06.2025 21:08 Відповісти
Справді дуже зручно. Все для людей. )
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30.06.2025 21:08 Відповісти
ндааа..знакомый, будучи в ЗСУ - был в розыске)
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30.06.2025 21:09 Відповісти
 
 