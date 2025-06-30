США отменят санкции против Сирии, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ об отмене санкций против Сирии.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это еще одно обещание, которое дал и придерживается нынешний президент, для содействия миру и стабильности в регионе", - отметила Левитт.
Таким образом, США снимут ограничения с Сирии, где сейчас действует новое правительство. Однако действующими останутся санкции, введенные против Асада и его соратников. В том числе речь идет о представителях режима, которые нарушали права человека, торговали наркотиками, были связаны с химическим оружием, а также имели связи с ИГИЛ и другими террористическими группировками.
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Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий30.06.2025 22:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Виталий #548501
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Rino Rino
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