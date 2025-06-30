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Новини США знімуть санкції з Сирії
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США скасують санкції проти Сирії, - Білий дім

речниця Білого дому Керолайн Левітт

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ про скасування санкцій проти Сирії.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це ще одна обіцянка, яку дав та дотримується нинішній президент, задля сприяння миру та стабільності в регіоні", – зазначила Левітт.

Таким чином, США знімуть обмеження із Сирії, де зараз діє новий уряд. Однак чинними залишаться санкції, введені проти Асада та його соратників. У тому числі йдеться про представників режиму, які порушували права людини, торгували наркотиками, були пов’язані із хімічною зброєю, а також мали зв’язки з ІДІЛ та іншими терористичними угрупованнями.

Читайте: ЄС активізував переговори із США, щоб досягти торговельної угоди до 9 липня,- єврокомісар Шефчович

Автор: 

санкції (12284) Сирія (1871) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+2
Хай живуть!
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30.06.2025 22:18 Відповісти
+2
Тут хороший процес починається. Сирія визнає Голани за Ізраілем. Це значить, що в регіоні буде спокійніше. В Сирію прийдуть інвестори. З Індії до Європи планується коридор. Нафта і газ через Сирію до Європи. Гарячий привіт Кацапії!
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30.06.2025 23:36 Відповісти
+1
наглядний приклад для громадян Ірану. де немає кацапів, там немає і санкцій. женіть з Ірану кацапів і їхніх ставлеників рушників, то й з вас санкції знімуть і будете жити як живуть нормальні люди у Катарі, ОАЕ та інших країнах Близького Сходу.
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30.06.2025 22:41 Відповісти
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Хай живуть!
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30.06.2025 22:18 Відповісти
А награду то отменили за нового "президента"? Около 10 миллионов вроде была...
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30.06.2025 22:28 Відповісти
то демократи переслідували аль-Джулані. Після перемоги трампа все відмінили.
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30.06.2025 23:43 Відповісти
наглядний приклад для громадян Ірану. де немає кацапів, там немає і санкцій. женіть з Ірану кацапів і їхніх ставлеників рушників, то й з вас санкції знімуть і будете жити як живуть нормальні люди у Катарі, ОАЕ та інших країнах Близького Сходу.
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30.06.2025 22:41 Відповісти
Чобіт кацапа ступив на землю Ірану. Чия тепер ця земля?
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30.06.2025 23:03 Відповісти
тут правильніше не чия, а яка та земля. а вона після кацапського чобота загаджена і сплюндрована.
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30.06.2025 23:42 Відповісти
Це не мої слова, так вважає *****.
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01.07.2025 00:10 Відповісти
Тут хороший процес починається. Сирія визнає Голани за Ізраілем. Це значить, що в регіоні буде спокійніше. В Сирію прийдуть інвестори. З Індії до Європи планується коридор. Нафта і газ через Сирію до Європи. Гарячий привіт Кацапії!
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30.06.2025 23:36 Відповісти
вся Джебхат-ан-Нусра в захваті.
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30.06.2025 23:37 Відповісти
 
 