США скасують санкції проти Сирії, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ про скасування санкцій проти Сирії.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це ще одна обіцянка, яку дав та дотримується нинішній президент, задля сприяння миру та стабільності в регіоні", – зазначила Левітт.

Таким чином, США знімуть обмеження із Сирії, де зараз діє новий уряд. Однак чинними залишаться санкції, введені проти Асада та його соратників. У тому числі йдеться про представників режиму, які порушували права людини, торгували наркотиками, були пов’язані із хімічною зброєю, а також мали зв’язки з ІДІЛ та іншими терористичними угрупованнями.

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