США скасують санкції проти Сирії, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп планує підписати указ про скасування санкцій проти Сирії.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це ще одна обіцянка, яку дав та дотримується нинішній президент, задля сприяння миру та стабільності в регіоні", – зазначила Левітт.
Таким чином, США знімуть обмеження із Сирії, де зараз діє новий уряд. Однак чинними залишаться санкції, введені проти Асада та його соратників. У тому числі йдеться про представників режиму, які порушували права людини, торгували наркотиками, були пов’язані із хімічною зброєю, а також мали зв’язки з ІДІЛ та іншими терористичними угрупованнями.
Топ коментарі
+2 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар30.06.2025 22:18 Відповісти Посилання
+2 CrossFirenko
показати весь коментар30.06.2025 23:36 Відповісти Посилання
+1 Rino Rino
показати весь коментар30.06.2025 22:41 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар30.06.2025 22:18 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Виталий #548501
показати весь коментар30.06.2025 22:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар30.06.2025 23:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Rino Rino
показати весь коментар30.06.2025 22:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Анатолий Шейко #608985
показати весь коментар30.06.2025 23:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Rino Rino
показати весь коментар30.06.2025 23:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Анатолий Шейко #608985
показати весь коментар01.07.2025 00:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар30.06.2025 23:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Urs
показати весь коментар30.06.2025 23:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль