По состоянию на утро российских войск на территории Днепропетровской области не было. Однако есть большая угроза, что это может произойти, - спикер ОСГВ "Хортица" Трегубов

По состоянию на утро 1 июля вражеских войск на Днепропетровщине не зафиксировано, но есть угроза, что это может произойти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Там идут, по состоянию на сейчас, очень активные бои, почти вдоль всего Новопавловского направления, он не такой широкий, и немного даже южной части Покровского направления. Это Богатырь, Константинополь, Зеленое Поле. Там фактически вся линия, приближающаяся к административной границе, подвергается очень сильному давлению со стороны российских войск.

По состоянию на сейчас - вечер и на это утро - российских войск на территории Днепропетровщины еще не было, но действительно есть серьезная угроза, что это произойдет. Россияне прилагают все усилия", - отметил Трегубов.

Представитель ОСГВ "Хортица" добавил, что там сейчас идут бои:

"Они тяжелые и относительно того, как будет дальше развиваться ситуация - сказать сложно. Россияне прилагают к этому направлению очень большое количество сил, абсолютно несмотря на человеческие потери.

Сейчас удается их сдерживать, но при таком давлении ситуация может развиваться по-разному. Тем не менее, мы прилагаем все усилия, чтобы их туда не допустить".

Напомним, накануне аналитики проекта DeepState заявили, что в районе села Дачное Днепропетровской области происходит фиксация российских войск, которые пытаются зайти туда постоянно и закрепиться. Это является "неприятным звоночком" в ухудшении обстановки на этом направлении.

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