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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
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По состоянию на утро российских войск на территории Днепропетровской области не было. Однако есть большая угроза, что это может произойти, - спикер ОСГВ "Хортица" Трегубов

Существует угроза выхода россиян на Днепропетровщину

По состоянию на утро 1 июля вражеских войск на Днепропетровщине не зафиксировано, но есть угроза, что это может произойти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Там идут, по состоянию на сейчас, очень активные бои, почти вдоль всего Новопавловского направления, он не такой широкий, и немного даже южной части Покровского направления. Это Богатырь, Константинополь, Зеленое Поле. Там фактически вся линия, приближающаяся к административной границе, подвергается очень сильному давлению со стороны российских войск.

По состоянию на сейчас - вечер и на это утро - российских войск на территории Днепропетровщины еще не было, но действительно есть серьезная угроза, что это произойдет. Россияне прилагают все усилия", - отметил Трегубов.

Представитель ОСГВ "Хортица" добавил, что там сейчас идут бои:

"Они тяжелые и относительно того, как будет дальше развиваться ситуация - сказать сложно. Россияне прилагают к этому направлению очень большое количество сил, абсолютно несмотря на человеческие потери.

Сейчас удается их сдерживать, но при таком давлении ситуация может развиваться по-разному. Тем не менее, мы прилагаем все усилия, чтобы их туда не допустить".

Напомним, накануне аналитики проекта DeepState заявили, что в районе села Дачное Днепропетровской области происходит фиксация российских войск, которые пытаются зайти туда постоянно и закрепиться. Это является "неприятным звоночком" в ухудшении обстановки на этом направлении.

Также читайте: Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении и в городской застройке Часова Яра и Торецка. Уничтожена мототехника врага, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (457) боевые действия (4445) Днепропетровская область (4173)


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Топ комментарии
+7
заіпали зі своєю Дніпропетровщиною. Так ніби окупація частини тої області чимость принципово відрізняється від окупації Донеччини чи Херсонщини.
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01.07.2025 10:54 Ответить
+6
Друга частина Суїцидного балєта: «Только нє Залужний !».
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01.07.2025 11:02 Ответить
+4
Особисто я вже не вірю цим заявам, бо дуже прикро, але військові озвучують те, що потрібно владі, а не реальну картинку.
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01.07.2025 11:03 Ответить
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*****, те що ситуація динамічна - ніхто не заперечує
Але якщо кацап хоче захопити три коровники ціною 20 000 голів свого м'яса , щоб створите подібне до сірої зони Сумщини- то ок
Бійці підрозділу "UA_REG TEAM" Сил спеціальних операцій показали буферну зону в Сумській області: ліквідовані окупанти валяються серед поля. Джерело: https://censor.net/ua/v3560685
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01.07.2025 11:00 Ответить
Пішов в дупу,дебіл.
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01.07.2025 11:23 Ответить
Цей підкацапничок пригорів. Несіть нового
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01.07.2025 11:39 Ответить
"Діржать астанній сартір да паслєднєво! Ні шагу назат!"
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01.07.2025 10:56 Ответить
тьі што? Захватят сєло і та павєдут там ріфірєндум по прісаєдінєнію Днєпрапітровщіни до расєйскай фідірациї
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01.07.2025 11:04 Ответить
Кардинально незмінне може бути тільки одне,це відсутність мозоку в твоїй порожній малороській макітрі.
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01.07.2025 11:19 Ответить
заіпали зі своєю Дніпропетровщиною. Так ніби окупація частини тої області чимость принципово відрізняється від окупації Донеччини чи Херсонщини.
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01.07.2025 10:54 Ответить
Лідор напевно також так каже, коли йому в бункері доповідають про новини з фронту.
"Ну какая_разніца в сколько областєй зашлі салдатьі таваріща путіна?"
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01.07.2025 11:45 Ответить
Я думаю навпаки - дебільний лідор мабуть вважає що коли він русня захопила майже всю Луганщину і процентів 80 Донеччини, а Сирок на його забаганку взяв Тьоткіно на Курщині і ще два колгоспи на Білгородщині - то в нас з кацапами майже "нічия".
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01.07.2025 11:59 Ответить
Надіюсь гроші на укріплення потужно не вкрали.
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01.07.2025 11:00 Ответить
Друга частина Суїцидного балєта: «Только нє Залужний !».
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01.07.2025 11:02 Ответить
Який своєю чергою є продовженням опери "Аби не Порох!"
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01.07.2025 11:13 Ответить
Особисто я вже не вірю цим заявам, бо дуже прикро, але військові озвучують те, що потрібно владі, а не реальну картинку.
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01.07.2025 11:03 Ответить
штанці зміни, забийся в кут і не відсвічуй!
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01.07.2025 11:16 Ответить
https://t.me/voynareal/117489 🔥Унікальні кадри! Ударні українські «Бобри» гризують російські системи ППО, мов барбарис
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01.07.2025 11:04 Ответить
Украіна переможе.крапка.
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01.07.2025 11:13 Ответить
ми самі, своїми руками готуємо собі "граблі"! вже вкотре!
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01.07.2025 11:14 Ответить
Міста на Донбасі профукали - це і є фортифікації - тепер степ - і хер зна що там набудували
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01.07.2025 11:26 Ответить
 
 