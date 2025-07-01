Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении и в городской застройке Часова Яра и Торецка. Уничтожена мототехника врага, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 30 июня 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в Волчанске, а на Купянском направлении наши подразделения отбили атаки захватчиков в районах Петро-Ивановки и Песчаного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении враг атаковал позиции Сил обороны неподалеку Редкодуба, Шандриголово, Торского, Грековки и в Серебрянском лесничестве. Успеха не имел.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Григорьевки, Серебрянки и Выемки. Потерь наших позиций не допущено.

"На Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал наши укрепления у Белой Горы, Щербиновки, Степановки, и Яблоновки. Продолжаются бои в городской застройке Часова Яра и Торецка. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что активнее всего противник проводил штурмовые действия на Покровском направлении.

"Захватчики атаковали позиции Сил обороны в районе Полтавки, Владимировки, Разино, Николаевки. Для перемещения штурмовых групп в направлении Попивого Яра враг применил мототехнику. Вследствие нашего огневого поражения уничтожено 6 мотоциклов. Также захватчики атаковали наши укрепления у Новоэкономичного, Миролюбовки, Променя, Лысовки, Новониколаевки, Удачного и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

На Новопавловском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в районах Перестройки, Комара, Воскресенки и Шевченко. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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