Тривають важкі бої на Покровському напрямку та у міській забудові Часового Яру і Торецька. Знищено мототехніку ворога, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 30 червня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку противник безуспішно намагався проводити штурмові дії у Вовчанську, а на Куп’янському напрямку наші підрозділи відбили атаки загарбників в районах Петро-Іванівки та Піщаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони неподалік Рідкодуба, Шандриголового, Торського, Греківки та у Серебрянському лісництві. Успіху не мав.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з займаних позицій в районі Григорівки, Серебрянки та Виїмки. Втрат наших позицій не допущено.

"На Краматорському та Торецькому напрямках противник штурмував наші укріплення біля Білої Гори, Щербинівки, Степанівки, та Яблунівки. Тривають бої у міській забудові Часового Яру та Торецька. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що найактивніше противник проводив штурмові дії на Покровському напрямку.

"Загарбники атакували позиції Сил оборони в районі Полтавки, Володимирівки, Разіного, Миколаївки. Для переміщення штурмових груп в напрямку Попівого Яру ворог застосував мототехніку. Внаслідок нашого вогневого ураження знищено 6 мотоциклів. Також загарбники атакували наші укріплення біля Новоекономічного, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Новомиколаївки, Удачного та Олексіївки. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - додають в ОСУВ "Хортиця".

На Новопавлівському напрямку українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника в районах Перебудови, Комара, Воскресенки та Шевченка. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

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