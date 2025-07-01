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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
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Станом на ранок російських військ на території Дніпропетровщини не було. Проте є велика загроза, що це може статися, - речник ОСУВ "Хортиця" Трегубов

Існує загроза заходу росіян на Дніпропетровщину

Станом на ранок 1 липня ворожих військ на Дніпропетровщині не зафіксовано, але є загроза, що це може статися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Там йдуть, станом на зараз, дуже активні бої, майже вздовж усього Новопавлівського напрямку, він не такий широкий, та трохи навіть південної частини Покровського напрямку. Це Багатир, Костянтинопіль, Зелене Поле. Там фактично уся лінія, що наближається до адміністративного кордону, піддається дуже сильному тиску з боку російських військ.

Станом на зараз - вечір та на цей ранок - російських військ на території Дніпропетровщини ще не було, але справді є серйозна загроза, що це станеться. Росіяни докладають усіх зусиль", - зазначив Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що там наразі тривають бої:

"Вони важкі і щодо того, як буде далі розвиватися ситуація - сказати складно. Росіяни докладають до цього напрямку дуже велику кількість сил, абсолютно не зважаючи на людські втрати.

Наразі вдається їх стримувати, але за такого тиску ситуація може розвиватися по-різному. Тим не менш, ми докладаємо усіх зусиль, щоб їх туди не допустити".

Нагадаємо, напередодні аналітики проєкту DeepState заявили, що у районі села Дачне Дніпропетровської області відбувається фіксація російських військ, які намагаються зайти туди постійно та закріпитися. Це є "неприємним дзвіночком" у погіршенні обстановки на цьому напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тривають важкі бої на Покровському напрямку та у міській забудові Часового Яру і Торецька. Знищено мототехніку ворога, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (464) бойові дії (4208) Дніпропетровська область (3950)


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Топ коментарі
+13
Стадія заперечення пройшла. Скоро стадія прийняття.
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01.07.2025 10:53 Відповісти
+7
носяться с той админ межой в полях как будто она чтото кардинально меняет,упоротые что кацапы воендрочеры,что речныки ******** мунобороны.
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01.07.2025 10:54 Відповісти
+7
заіпали зі своєю Дніпропетровщиною. Так ніби окупація частини тої області чимость принципово відрізняється від окупації Донеччини чи Херсонщини.
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01.07.2025 10:54 Відповісти
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Стадія заперечення пройшла. Скоро стадія прийняття.
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01.07.2025 10:53 Відповісти
там идут одни поля хрен там будет продвижение у кацапов и закрепление, не вижу разницы захватят кацапы одно поле в бамбаской вобласти или в днепррпетрыку,ну тут шваль шароварная зрадойобская будет спивать тужлывых писень про лыху долю и усьо прапала,нація скигліїв ну может просто контингент у этого помирально ноющего ресурса.
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01.07.2025 10:58 Відповісти
Закрий свій спермоприймач лайно малороське, будеш свої дебільні думки бомжу біля московського метро ригати.
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01.07.2025 11:17 Відповісти
когут вишиватный ,вуйко обисране уже плитку питерскому хазяину положило,шваль продажна,от таки вуйки сраку кацапу в первую очередь подставляют,сырливая шваль.
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01.07.2025 11:20 Відповісти
Заткнись,тупое быдло.
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01.07.2025 11:25 Відповісти
Ти якої нації представник, миша?
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01.07.2025 11:40 Відповісти
*****, те що ситуація динамічна - ніхто не заперечує
Але якщо кацап хоче захопити три коровники ціною 20 000 голів свого м'яса , щоб створите подібне до сірої зони Сумщини- то ок
Бійці підрозділу "UA_REG TEAM" Сил спеціальних операцій показали буферну зону в Сумській області: ліквідовані окупанти валяються серед поля. Джерело: https://censor.net/ua/v3560685
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01.07.2025 11:00 Відповісти
Пішов в дупу,дебіл.
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01.07.2025 11:23 Відповісти
Цей підкацапничок пригорів. Несіть нового
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01.07.2025 11:39 Відповісти
носяться с той админ межой в полях как будто она чтото кардинально меняет,упоротые что кацапы воендрочеры,что речныки ******** мунобороны.
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01.07.2025 10:54 Відповісти
"Діржать астанній сартір да паслєднєво! Ні шагу назат!"
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01.07.2025 10:56 Відповісти
тьі што? Захватят сєло і та павєдут там ріфірєндум по прісаєдінєнію Днєпрапітровщіни до расєйскай фідірациї
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01.07.2025 11:04 Відповісти
ну они хоть в лондоне могут референдум онлайн провести,от этого не холодно ни жарко,все эти бумажки не значат ничего ,а вот когда реально оккупации физическая то выбивать тяяжелее потом,а там пускай хотть львов на бумаге с марсом присоединяет куда угодно,тупые дебилы)
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01.07.2025 11:13 Відповісти
Кардинально незмінне може бути тільки одне,це відсутність мозоку в твоїй порожній малороській макітрі.
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01.07.2025 11:19 Відповісти
заіпали зі своєю Дніпропетровщиною. Так ніби окупація частини тої області чимость принципово відрізняється від окупації Донеччини чи Херсонщини.
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01.07.2025 10:54 Відповісти
Лідор напевно також так каже, коли йому в бункері доповідають про новини з фронту.
"Ну какая_разніца в сколько областєй зашлі салдатьі таваріща путіна?"
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01.07.2025 11:45 Відповісти
Я думаю навпаки - дебільний лідор мабуть вважає що коли він русня захопила майже всю Луганщину і процентів 80 Донеччини, а Сирок на його забаганку взяв Тьоткіно на Курщині і ще два колгоспи на Білгородщині - то в нас з кацапами майже "нічия".
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01.07.2025 11:59 Відповісти
Надіюсь гроші на укріплення потужно не вкрали.
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01.07.2025 11:00 Відповісти
Друга частина Суїцидного балєта: «Только нє Залужний !».
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01.07.2025 11:02 Відповісти
Який своєю чергою є продовженням опери "Аби не Порох!"
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01.07.2025 11:13 Відповісти
Особисто я вже не вірю цим заявам, бо дуже прикро, але військові озвучують те, що потрібно владі, а не реальну картинку.
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01.07.2025 11:03 Відповісти
иди вздернесь в сортире,кацапы уже под варшавай)тебе ***** некуда бежать бери бандуру затягуй тужливу писню)
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01.07.2025 11:11 Відповісти
штанці зміни, забийся в кут і не відсвічуй!
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01.07.2025 11:16 Відповісти
https://t.me/voynareal/117489 🔥Унікальні кадри! Ударні українські «Бобри» гризують російські системи ППО, мов барбарис
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01.07.2025 11:04 Відповісти
Украіна переможе.крапка.
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01.07.2025 11:13 Відповісти
ми самі, своїми руками готуємо собі "граблі"! вже вкотре!
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01.07.2025 11:14 Відповісти
Міста на Донбасі профукали - це і є фортифікації - тепер степ - і хер зна що там набудували
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01.07.2025 11:26 Відповісти
 
 