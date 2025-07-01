Станом на ранок російських військ на території Дніпропетровщини не було. Проте є велика загроза, що це може статися, - речник ОСУВ "Хортиця" Трегубов

Станом на ранок 1 липня ворожих військ на Дніпропетровщині не зафіксовано, але є загроза, що це може статися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Там йдуть, станом на зараз, дуже активні бої, майже вздовж усього Новопавлівського напрямку, він не такий широкий, та трохи навіть південної частини Покровського напрямку. Це Багатир, Костянтинопіль, Зелене Поле. Там фактично уся лінія, що наближається до адміністративного кордону, піддається дуже сильному тиску з боку російських військ.

Станом на зараз - вечір та на цей ранок - російських військ на території Дніпропетровщини ще не було, але справді є серйозна загроза, що це станеться. Росіяни докладають усіх зусиль", - зазначив Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що там наразі тривають бої:

"Вони важкі і щодо того, як буде далі розвиватися ситуація - сказати складно. Росіяни докладають до цього напрямку дуже велику кількість сил, абсолютно не зважаючи на людські втрати.

Наразі вдається їх стримувати, але за такого тиску ситуація може розвиватися по-різному. Тим не менш, ми докладаємо усіх зусиль, щоб їх туди не допустити".

Нагадаємо, напередодні аналітики проєкту DeepState заявили, що у районі села Дачне Дніпропетровської області відбувається фіксація російських військ, які намагаються зайти туди постійно та закріпитися. Це є "неприємним дзвіночком" у погіршенні обстановки на цьому напрямку.

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