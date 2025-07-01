Прогремел взрыв на железной дороге в оккупированной части Запорожской области: логистика врага парализована, - ГУР. ВИДЕО

Воины ГУР Минобороны осуществили очередную успешную операцию во взаимодействии с движением сопротивления. 26 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области в результате взрыва было разрушено железнодорожное полотно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, движение по участку, который российские захватчики активно использовали для логистики, парализовали более чем на неделю.

"1 июля 2025 года московиты восстановили шпалы и рельсы, пустили военный товарняк, но случился еще один железнодорожный грохот - вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических веток оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована", - говорится в сообщении.

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