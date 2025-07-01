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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Прогремел взрыв на железной дороге в оккупированной части Запорожской области: логистика врага парализована, - ГУР. ВИДЕО

Воины ГУР Минобороны осуществили очередную успешную операцию во взаимодействии с движением сопротивления. 26 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области в результате взрыва было разрушено железнодорожное полотно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, движение по участку, который российские захватчики активно использовали для логистики, парализовали более чем на неделю.

"1 июля 2025 года московиты восстановили шпалы и рельсы, пустили военный товарняк, но случился еще один железнодорожный грохот - вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических веток оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взорван военный поезд российских захватчиков под оккупированным Мелитополем Запорожской области, - ГУР

Автор: 

железная дорога (1417) Запорожская область (3256) ГУР (494)


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Рєльси-рєльси, шпали- шпали, йєхау поєзд запі здалий!
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01.07.2025 13:39 Ответить
Поїзд стоїть. Чому його з арти не розстрілюють?
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01.07.2025 13:46 Ответить
А яка дистанція до об'єкта? Це можливо тільки ракетою або дроном.
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01.07.2025 13:54 Ответить
ой, не смішіть
ви довше той відос обробляли, ніж залізничним ремонтникам усувати ті пошкодження
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01.07.2025 14:18 Ответить
Один тиждень простою при пошкодженнях, показаних на відео??!
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01.07.2025 14:31 Ответить
Дочекатися ремонтного потягу і зробити другу серію. Взагалі то там вузьке місце у логістиці. Далі буде.
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01.07.2025 14:46 Ответить
Вгадайте скільки часу,необхідно щоб замінити цю частину колії ,готовими рельсами зі шпалами ?
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01.07.2025 14:52 Ответить
На відео є дати - 26.06 пошкодження полотна, 01.07 зупинили товарняк. Різниця 5 діб. Це новий цікавий серіал - русня їде на морько.
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01.07.2025 14:58 Ответить
 
 