Прогремел взрыв на железной дороге в оккупированной части Запорожской области: логистика врага парализована, - ГУР. ВИДЕО
Воины ГУР Минобороны осуществили очередную успешную операцию во взаимодействии с движением сопротивления. 26 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области в результате взрыва было разрушено железнодорожное полотно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.
Как отмечается, движение по участку, который российские захватчики активно использовали для логистики, парализовали более чем на неделю.
"1 июля 2025 года московиты восстановили шпалы и рельсы, пустили военный товарняк, но случился еще один железнодорожный грохот - вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических веток оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована", - говорится в сообщении.
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ви довше той відос обробляли, ніж залізничним ремонтникам усувати ті пошкодження