Пролунав вибух на залізниці в окупованій частині Запорізької області: логістику ворога паралізовано, - ГУР. ВIДЕО

Воїни ГУР Міноборони здійснили чергову успішну операцію у взаємодії з рухом опору. 26 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок вибуху було зруйновано залізничне полотно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Як зазначається, рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень.

"1 липня 2025 року московити відновили шпали й рейки, пустили військовий товарняк, але трапився ще один залізничний гуркіт - ворожий локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована", - йдеться у повідомленні.

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