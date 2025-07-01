Британская разведка об атаке Украины на аэродром РФ "Мариновка": Авиация России уязвима перед украинскими беспилотниками

Британская военная разведка подтвердила уничтожение по меньшей мере двух российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в результате украинской атаки дронами на военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании, опубликованном в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, еще два самолета могли быть уничтожены или повреждены. Аэродром расположен более чем в 270 км от границы Украины и в 440 км от линии фронта. Россия ежедневно использует его для боевых вылетов и как запасную площадку для перебазирования самолетов.

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В Минобороны Британии напоминают, что после удара по авиабазе "Морозовск" в августе 2024 года часть Су-34 была переброшена именно на "Мариновку". "Несмотря на такие меры, российская авиация остается уязвимой для атак украинских беспилотников", - говорится в обзоре.

В те же выходные беспилотники также атаковали аэродром "Кировское" в оккупированном Крыму и склад боеприпасов в Брянске.

Британская разведка отмечает, что РФ уже потеряла более 30 самолетов Су-34 и всего более 135 самолетов во время войны против Украины.

Напомним, в ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли поражение по аэродрому "Мариновка", что в Волгоградской области РФ.

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