Британська розвідка про атаку України на аеродром РФ "Маринівка": Авіація Росії вразлива перед українськими безпілотниками

Британська військова розвідка підтвердила знищення щонайменше двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 внаслідок української атаки дронами на військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, ще два літаки могли бути знищені або пошкоджені. Аеродром розташований за понад 270 км від кордону України та за 440 км від лінії фронту. Росія щодня використовує його для бойових вильотів і як запасний майданчик для перебазування літаків.

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У Міноборони Британії нагадують, що після удару по авіабазі "Морозовськ" у серпні 2024 року частину Су-34 було перекинуто саме на "Маринівку". "Незважаючи на такі заходи, російська авіація залишається вразливою для атак українських безпілотників", - йдеться в огляді.

Тими ж вихідними безпілотники також атакували аеродром "Кіровське" в окупованому Криму та склад боєприпасів у Брянську.

Британська розвідка зазначає, що РФ уже втратила понад 30 літаків Су-34 та загалом понад 135 літаків під час війни проти України.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому "Маріновка", що у Волгоградській області РФ.

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