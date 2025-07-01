Двоих подростков удалось вернуть с оккупированных РФ территорий

Еще двух подростков удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщила операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ.

"Один из подростков провел три года в оккупации вместе с мамой. Он отказывался ходить в школу, где обучение было пропитано российской пропагандой. Они ждали освобождения, но с каждым месяцем ситуация становилась все опаснее - люди исчезали после обысков, а говорить на украинском было рискованно даже дома", - рассказала она.

Отмечается, что другой юноша, только окончив школу, решил не мириться с реальностью оккупации и выехал на подконтрольную территорию Украины, чтобы начать жизнь заново и строить будущее в свободной стране.

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"Спасибо Украинской сети за права ребенка, волонтерской инициативе Humanity и организации Save Ukraine, которые помогли подросткам сделать этот шаг к свободе и лучшему будущему", - добавила Заривная.