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Новини Повернення з окупації
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Двох підлітків вдалося повернути з окупованих РФ територій

З окупації повернули двох підлітків

Ще двоє підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.

"Один із хлопців провів три роки в окупації разом із мамою. Він відмовлявся ходити до школи, де навчання було просочено російською пропагандою. Вони чекали на звільнення, але з кожним місяцем ситуація ставала дедалі небезпечнішою - люди зникали після обшуків, а говорити українською було ризиковано навіть удома", - розповіла вона.

Зазначається, що інший хлопець, щойно закінчивши школу, вирішив не миритися з реальністю окупації й виїхав на підконтрольну територію України, щоб почати життя наново та будувати майбутнє у вільній країні.

Читайте: Двох дівчат-підлітків повернули з окупації

"Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та організації Save Ukraine, які допомогли підліткам зробити цей крок до свободи та кращого майбутнього", - додала Зарівна.

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То, можливо, Трамп- бите вухо, чекає, що воєнний злочинець прутень, передасть усіх дітей до України, яких він, захопив силою зброї з 2014 року??
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01.07.2025 16:36 Відповісти
 
 