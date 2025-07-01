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США ввели санкции против кибер-группировки из РФ Aeza Group и ее международных филиалов

Санкции против РФ

Правительство Соединенных Штатов ввело санкции против российской компании Aeza Group и ее международной сети из-за преступной кибердеятельности, направленной против оборонно-промышленной базы США и других компаний во всем мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Сегодня OFAC вносит в санкционный список Aeza Group, поставщика услуг надежного хостинга (BPH), за его роль в поддержке киберпреступной деятельности, направленной против пользователей в Соединенных Штатах и во всем мире",- говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб-квартира Aeza Group расположена в Санкт-Петербурге. Эта компания предоставляла услуги BPH группировкам интернет-вымогателей и пользователям вредоносных программ, в частности - операторам Meduza и Lumma. Они использовали хостинг-сервис для атак на оборонно-промышленную базу США и технологические компании по всему миру.

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Кроме того, OFAC внес в "черный список" две аффилированные компании и четырех человек, которые являются руководителями Aeza Group. Кроме того, в координации с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Соединенного Королевства, США вводят санкции против подставной компании Aeza Group в Великобритании.

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Шось в лісі здохло ...🤣🤣🤣
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01.07.2025 19:44 Ответить
ахаха, потужні санкції проти кібер угруповання
Чуваки яких хрін ідентифікуєш
Але протрампіські лохи схавають.

А тепер порівняємо це з санкціями ЄС від яких падає виробництво нафти , зупиняються великі підприємства на рашці і ФНБ впав до 30%
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01.07.2025 20:05 Ответить
а чому ти думаєш, що хрін ідентифікуєш?
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01.07.2025 21:09 Ответить
Чуваче, бо трохи знаюся в IT напрямку. І розумію , що навіть на моєму , відносно білому рівні - подекуди ідентифікація, проблематично
А ми говоримо про хлопів з чорного сегменту
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01.07.2025 21:32 Ответить
я вкурсі, що ти програміст. але ж якось вираховують, якось знаходять, ось нещодавно екстрадували в США якогось програміста, що теж займався викраденням персональних даних, поширенням шкідливого ПЗ, він десь переховувався, але ж встановили його особу, або недавно оголосили винагороду ще за якогось. у них свої методи, і впн не допоможе. та мабуть вже їх всіх і встановили, бо ж про їх діяльність знають давно, і тому тільки тепер санкції ввели.
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01.07.2025 22:05 Ответить
 
 