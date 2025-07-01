США ввели санкції проти кібер-угрупування з РФ Aeza Group та її міжнародних філіалів

Уряд Сполучених Штатів запровадив санкції проти російської компанії Aeza Group та її міжнародної мережі через злочинну кібердіяльність, спрямовану проти оборонно-промислової бази США та інших компаній в усьому світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Сьогодні OFAC вносить до списку санкцій Aeza Group, постачальника послуг надійного хостингу (BPH), за його роль у підтримці кіберзлочинної діяльності, спрямованої проти користувачів у Сполучених Штатах та в усьому світі",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що штаб-квартира Aeza Group розташована в Санкт-Петербурзі. Ця компанія надавала послуги BPH угрупованням інтернет-вимагачів та користувачам шкідливих програм, зокрема операторам Meduza та Lumma. Вони використовували хостинг-сервіс для атак на оборонно-промислову базу США та технологічні компанії по всьому світу.

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Крім того, OFAC вніс до "чорного списку" дві афілійовані компанії та чотирьох осіб, які є керівниками Aeza Group. Крім того, в координації з Національним агентством з боротьби зі злочинністю (NCA) Сполученого Королівства, США вводять санкції проти підставної компанії Aeza Group у Великій Британії.