Сенат США принял "великий, замечательный" законопроект Трампа о налогах: голос Венса стал решающим

Во вторник, 1 июля, республиканская партия в Сенате США с небольшим перевесом одобрила законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом как "великий и прекрасный", относительно сокращения налогов и расходов.

Об этом сообщает CNN и пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Голоса разделились 50 на 50, а сенаторы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз и Том Тиллис проголосовали "против" вместе с демократами.

Однако решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Вэнса.

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Законопроект предусматривает ряд новых налоговых льгот. В частности, налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США.

Для того, чтобы компенсировать расходы, законодательство США сократит примерно на 1 триллион долларов финансирование программ здравоохранения, среди которых - Medicaid, а также сократит Программу дополнительной помощи в сфере питания для борьбы с голодом (SNAP).

По данным беспартийного Бюджетного управления Конгресса, почти 12 миллионов человек потеряют медицинское страхование, если законопроект вступит в силу.

Кроме этого, законопроект предусматривает выделение Иммиграционной и таможенной службе 45 млрд долларов на содержание мигрантов в местах лишения свободы, 14 млрд долларов - на депортацию и еще миллиарды долларов - на наем дополнительных 10 000 новых агентов до 2029 года. Также более 50 млрд долларов должны выделить на строительство новых пограничных укреплений, которые, вероятно, будут включать стену вдоль границы с Мексикой.

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