Сенат США принял "великий, замечательный" законопроект Трампа о налогах: голос Венса стал решающим
Во вторник, 1 июля, республиканская партия в Сенате США с небольшим перевесом одобрила законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом как "великий и прекрасный", относительно сокращения налогов и расходов.
Об этом сообщает CNN и пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Голоса разделились 50 на 50, а сенаторы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз и Том Тиллис проголосовали "против" вместе с демократами.
Однако решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Законопроект предусматривает ряд новых налоговых льгот. В частности, налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США.
Для того, чтобы компенсировать расходы, законодательство США сократит примерно на 1 триллион долларов финансирование программ здравоохранения, среди которых - Medicaid, а также сократит Программу дополнительной помощи в сфере питания для борьбы с голодом (SNAP).
По данным беспартийного Бюджетного управления Конгресса, почти 12 миллионов человек потеряют медицинское страхование, если законопроект вступит в силу.
Кроме этого, законопроект предусматривает выделение Иммиграционной и таможенной службе 45 млрд долларов на содержание мигрантов в местах лишения свободы, 14 млрд долларов - на депортацию и еще миллиарды долларов - на наем дополнительных 10 000 новых агентов до 2029 года. Также более 50 млрд долларов должны выделить на строительство новых пограничных укреплений, которые, вероятно, будут включать стену вдоль границы с Мексикой.
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"Якщо цей божевільний закон про витрати буде ухвалено, наступного дня буде сформовано Американську партію", - пригрозив Маск увечері понеділка, 30 червня, в дописі в соцмережі X, зауваживши, що США потребують альтернативи демократам і республіканцям.
Ну це буде крута альтернатива.
За оцінками Управління Конгресу США щодо бюджету, остання версія законопроєкту додасть 3,3 трильйона доларів до поточного понад 36-трильйоного держборгу країни.
Якщо працювали на них в основному мигранти.
P.S. Вчіть українську мову:
"машинобудівнитві" - машинобудуванні,
"в основному мигранти" - переважно мігранти,
"физичних" - фізичних,
"будівництво" - будівництві,
"мигранти" - мігранти.
"Пазабити хлопати, астановлєн бєґ, Вкаливают робати, а нє
чєлавєкміґрант!" ChristTrump ,
You're the great
Jesus ChristDonald Trump.
Prove to me that you're devine -
Change my water into wine.
That's all you need to do,
Then i'll know it's all true. (с)
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Щоб оплатити цей законопроект США будуть змушені надрукувати 4,5 трильйони доларів збільшивши свій борг на 10%, фактично вони залізуть в кишеню кожної людини у світі у кого є заощадження в $ і обкрадуть її, знецінивши ці гроші...
а там вже кислоокі з немитими придивляються до окупації Місяця.