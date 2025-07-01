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Новости Политика Трампа Законопроект Трампа о налогах
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Сенат США принял "великий, замечательный" законопроект Трампа о налогах: голос Венса стал решающим

Закон Трампа о налогах поддержал Сенат США

Во вторник, 1 июля, республиканская партия в Сенате США с небольшим перевесом одобрила законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом как "великий и прекрасный", относительно сокращения налогов и расходов.

Об этом сообщает CNN и пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Голоса разделились 50 на 50, а сенаторы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз и Том Тиллис проголосовали "против" вместе с демократами.

Однако решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Вэнса.

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Законопроект предусматривает ряд новых налоговых льгот. В частности, налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США.

Для того, чтобы компенсировать расходы, законодательство США сократит примерно на 1 триллион долларов финансирование программ здравоохранения, среди которых - Medicaid, а также сократит Программу дополнительной помощи в сфере питания для борьбы с голодом (SNAP).

По данным беспартийного Бюджетного управления Конгресса, почти 12 миллионов человек потеряют медицинское страхование, если законопроект вступит в силу.

Кроме этого, законопроект предусматривает выделение Иммиграционной и таможенной службе 45 млрд долларов на содержание мигрантов в местах лишения свободы, 14 млрд долларов - на депортацию и еще миллиарды долларов - на наем дополнительных 10 000 новых агентов до 2029 года. Также более 50 млрд долларов должны выделить на строительство новых пограничных укреплений, которые, вероятно, будут включать стену вдоль границы с Мексикой.

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Автор: 

США (27341) Трамп Дональд (5860) Сенат США (516) Джей Ди Вэнс (113)


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Топ комментарии
+9
приблизно 73%
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01.07.2025 20:20 Ответить
+7
зробили себе разом
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01.07.2025 20:40 Ответить
+6
майже 12 мільйонів людей втратять медичне страхування - скільки з них голосувала за Трампа ?
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01.07.2025 20:19 Ответить
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Твій ході, Іван Маркс
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01.07.2025 20:18 Ответить
.... в депортацію

.
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01.07.2025 20:57 Ответить
... і ПАР стане космічною державою.
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01.07.2025 21:36 Ответить
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01.07.2025 21:47 Ответить
майже 12 мільйонів людей втратять медичне страхування - скільки з них голосувала за Трампа ?
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01.07.2025 20:19 Ответить
приблизно 73%
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01.07.2025 20:20 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣тобі яке діло до них?????? Чи аби понити?
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01.07.2025 20:22 Ответить
Та не говори) У него в стране чел ****** бюджет а премьер министр называет вора незаменимым и нужным в правительстве )))) переживает плять за 12 миллионов американцев )))
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01.07.2025 21:37 Ответить
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01.07.2025 20:25 Ответить
зробили себе разом
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01.07.2025 20:40 Ответить
Та ще й у особливо збоченій формі. 😁
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01.07.2025 20:48 Ответить
У відповідь на законопроєкт адміністрації Трампа про багатомільярдні держвитрати, Маск заявив, що члени Конгресу, які підтримають цей законопроєкт, "програють свої праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі".

"Якщо цей божевільний закон про витрати буде ухвалено, наступного дня буде сформовано Американську партію", - пригрозив Маск увечері понеділка, 30 червня, в дописі в соцмережі X, зауваживши, що США потребують альтернативи демократам і республіканцям.
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01.07.2025 20:19 Ответить
Партія нацистів та раситів?

Ну це буде крута альтернатива.
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01.07.2025 20:35 Ответить
Стеля державного боргу при цьому, має бути підвищена на п'ять трильйонів доларів.

 За оцінками Управління Конгресу США щодо бюджету, остання версія законопроєкту додасть 3,3 трильйона доларів до поточного понад 36-трильйоного держборгу країни.
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01.07.2025 21:51 Ответить
А хто буде працювати на важких физичних роботах, будівництво та машинобудівнитві ?

Якщо працювали на них в основному мигранти.
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01.07.2025 20:21 Ответить
- Вы стоите на самой низшей ступени развития! - Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии людей , позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости
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01.07.2025 20:30 Ответить
Хто це вам таке казав?
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01.07.2025 21:07 Ответить
Де ви бачили в Америці "важкі фізичні роботи"?
P.S. Вчіть українську мову:
"машинобудівнитві" - машинобудуванні,
"в основному мигранти" - переважно мігранти,
"физичних" - фізичних,
"будівництво" - будівництві,
"мигранти" - мігранти.
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01.07.2025 21:26 Ответить
Мовою оригіналу:
"Пазабити хлопати, астановлєн бєґ, Вкаливают робати, а нє чєлавєк міґрант!"
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01.07.2025 22:05 Ответить
Буде американська партія Маски - шоу
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01.07.2025 20:23 Ответить
ставлю на Нейлона!
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01.07.2025 20:24 Ответить
Будуть американці тепер хворі і голодні. Зробили себе разом 2.0!
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01.07.2025 20:26 Ответить
So, you are the Christ Trump ,

You're the great Jesus Christ Donald Trump.

Prove to me that you're devine -

Change my water into wine.

That's all you need to do,

Then i'll know it's all true. (с)
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01.07.2025 20:27 Ответить
це просто - він дасть вам $50
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01.07.2025 20:51 Ответить
Процес розпаду Америку успішно зупущений...
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01.07.2025 20:27 Ответить
поцчіму?
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01.07.2025 21:02 Ответить
Workers should be stressed and scared shitless of losing their jobs as they will lose their medical benefits, their kids' education, and possibly even their homes. With a scarce social network to fall on, workers work their asses off, which translates into bigger profits. The great American way.
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01.07.2025 20:32 Ответить
Ну шо ,,додому скоро???
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01.07.2025 20:34 Ответить
Таке враження за що не візьмется Трамп чекай тільки погіршення і хаосу в своїй компетентності нагадує Зелю.
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01.07.2025 20:37 Ответить
як цього напомаженого придурка вилузує трампло! . Власне їх справа, хоча ми страждаємо. нехай не лізуть до наших питань виборів, щоб хоч мати ілюзії
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01.07.2025 20:42 Ответить
Славься Трамп! Славься Венс! (Люди в чорному).
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01.07.2025 20:44 Ответить
Нехай візьмуть Сеню в прораби. У нього величезний досвід.
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01.07.2025 20:45 Ответить
Хочеш Порошенка зачепити ???
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01.07.2025 20:51 Ответить
Хто це?
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01.07.2025 20:52 Ответить
Іди уроки вчи..двієчник
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01.07.2025 20:54 Ответить
Не кажи мені, що робити, і я не скажу, куди тобі йти )
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01.07.2025 20:57 Ответить
Ти ще й тупий баран🤣🤣🤣Пшол вон пся крев🤣🤣🤣
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01.07.2025 20:59 Ответить
Бачу, тебе туди частенько посилають останнім часом. )
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01.07.2025 21:03 Ответить
Шо ти можеш бачити Баран.згинь звідси чмо зелене
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01.07.2025 21:06 Ответить
Не кіпішуй. Змирись з долею. Ти вже нічого не зміниш.
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01.07.2025 21:17 Ответить
ну то і йди, куда послали, якщо такий розумний

.
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01.07.2025 21:01 Ответить
Ціни для пересічних Американців одразу упали, на все, що тільки можна мати, щоденно для ЖИТТЯ, за потребу, заробітні плати тепер зростуть, медичне страхування буде доступним, оренда житла стане прийнятною до зарплат!!????
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01.07.2025 20:51 Ответить
🤣🤣🤣🤣Вася...в тебе през зелебоба... А ти переживаєш за амеиканців
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01.07.2025 21:07 Ответить
За це я голосував
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01.07.2025 20:53 Ответить
Не понимают люди,что Америка стала великой именно из-за вложений в долгосрочные проекты,когда доллар окупается через 20 лет,но зато в стократном размере.И что десятки триллионов внешнего долга это не долг в обычном смысле,а вложения всего мира в американскую экономику.В краткосрочной перспективе американцы заживут чуть получше,но уже через 10-15 лет их начнут технологически обгонять и Европа и Азия.Точнее,могут начать,потому что Трамп,не вечен.Дай-то Бог,чтобы следующий президент оказался вменяемым.
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01.07.2025 20:54 Ответить
Обгонять их будут только если они сами забросят технологии.
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01.07.2025 21:02 Ответить
Що це значить для мене...
Щоб оплатити цей законопроект США будуть змушені надрукувати 4,5 трильйони доларів збільшивши свій борг на 10%, фактично вони залізуть в кишеню кожної людини у світі у кого є заощадження в $ і обкрадуть її, знецінивши ці гроші...
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01.07.2025 20:55 Ответить
Прекрасний закон знецінення з початку року долара втрати 15% своєї вартості до кінця року прогнозують падіння на 20-25%... кожен дурень у кого в кишені долар фінансує США, я маю на цей долар працювати, а хтось його намалював і роздає...
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01.07.2025 21:26 Ответить
Заощаджуй у кацапських дерев'яних рублях і буде тобі щасття.
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01.07.2025 21:34 Ответить
я купую золото, це з 2000 року мені суттєво допомогло зберегти заощадження, пам'ятаю ще перші покупки, брав по 8$ за грам зараз більше 100 коштує.
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01.07.2025 21:48 Ответить
Згортають космічну програму для бази на Місяці,
а там вже кислоокі з немитими придивляються до окупації Місяця.
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01.07.2025 20:57 Ответить
там в прекрасному законі ще позбавлення пільг Маска і надання субсидій на видобуток вугілля, нафти та газу. мейк гріт егейн
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01.07.2025 21:09 Ответить
 
 