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Новини Політика Трампа Законопроєкт Трампа про податки
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Сенат США ухвалив "великий, чудовий" законопроєкт Трампа про податки: голос Венса став вирішальним

Закон Трампа про податки підтримав Сенат США

У вівторок, 1 липня, республіканська партія в Сенаті США з невеликою перевагою схвалила законопроєкт, запропонований президентом Дональдом Трампом як "великий та прекрасний", щодо скорочення податків і витрат.

Про це повідомляє CNN та пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Голоси розділилися 50 на 50, а сенатори Ренд Пол, Сьюзан Коллінз і Том Тілліс проголосували "проти" разом з демократами.

Однак вирішальним став голос віцепрезидента США Джей Ді Венса.

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Законопроєкт передбачає низку нових податкових пільг. Зокрема платники податків зможуть списувати доходи від чайових та понаднормової роботи, а також відсотки за кредитами на купівлю автомобілів, зібраних у США.

Для того, щоб компенсувати витрати, законодавство США скоротить приблизно на 1 трильйон доларів фінансування програм охорони здоров'я, серед яких Medicaid, а також скоротить Програму додаткової допомоги у сфері харчування для боротьби з голодом (SNAP).

За даними позапартійного Бюджетного управління Конгресу, майже 12 мільйонів людей втратять медичне страхування, якщо законопроєкт набуде чинності.

Окрім цього, законопроєкт передбачає виділення Імміграційній та митній службі 45 млрд доларів на утримання мігрантів у місцях позбавлення волі, 14 млрд доларів на депортацію і ще мільярди доларів на наймання додаткових 10 000 нових агентів до 2029 року. Також понад 50 млрд доларів мають виділити на будівництво нових прикордонних укріплень, які, ймовірно, включатимуть стіну вздовж кордону з Мексикою.

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Автор: 

США (23623) Трамп Дональд (6326) Сенат США (615) Джей Ді Венс (115)


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Топ коментарі
+5
приблизно 73%
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01.07.2025 20:20 Відповісти
+4
Твій ході, Іван Маркс
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01.07.2025 20:18 Відповісти
+4
Буде американська партія Маски - шоу
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01.07.2025 20:23 Відповісти
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Твій ході, Іван Маркс
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01.07.2025 20:18 Відповісти
.... в депортацію

.
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01.07.2025 20:57 Відповісти
... і ПАР стане космічною державою.
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01.07.2025 21:36 Відповісти
майже 12 мільйонів людей втратять медичне страхування - скільки з них голосувала за Трампа ?
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01.07.2025 20:19 Відповісти
приблизно 73%
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01.07.2025 20:20 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣тобі яке діло до них?????? Чи аби понити?
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01.07.2025 20:22 Відповісти
Та не говори) У него в стране чел ****** бюджет а премьер министр называет вора незаменимым и нужным в правительстве )))) переживает плять за 12 миллионов американцев )))
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01.07.2025 21:37 Відповісти
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01.07.2025 20:25 Відповісти
зробили себе разом
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01.07.2025 20:40 Відповісти
Та ще й у особливо збоченій формі. 😁
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01.07.2025 20:48 Відповісти
У відповідь на законопроєкт адміністрації Трампа про багатомільярдні держвитрати, Маск заявив, що члени Конгресу, які підтримають цей законопроєкт, "програють свої праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі".

"Якщо цей божевільний закон про витрати буде ухвалено, наступного дня буде сформовано Американську партію", - пригрозив Маск увечері понеділка, 30 червня, в дописі в соцмережі X, зауваживши, що США потребують альтернативи демократам і республіканцям.
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01.07.2025 20:19 Відповісти
Партія нацистів та раситів?

Ну це буде крута альтернатива.
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01.07.2025 20:35 Відповісти
А хто буде працювати на важких физичних роботах, будівництво та машинобудівнитві ?

Якщо працювали на них в основному мигранти.
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01.07.2025 20:21 Відповісти
- Вы стоите на самой низшей ступени развития! - Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии людей , позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости
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01.07.2025 20:30 Відповісти
Хто це вам таке казав?
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01.07.2025 21:07 Відповісти
Де ви бачили в Америці "важкі фізичні роботи"?
P.S. Вчіть українську мову:
"машинобудівнитві" - машинобудуванні,
"в основному мигранти" - переважно мігранти,
"физичних" - фізичних,
"будівництво" - будівництві,
"мигранти" - мігранти.
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01.07.2025 21:26 Відповісти
Буде американська партія Маски - шоу
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01.07.2025 20:23 Відповісти
ставлю на Нейлона!
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01.07.2025 20:24 Відповісти
Будуть американці тепер хворі і голодні. Зробили себе разом 2.0!
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01.07.2025 20:26 Відповісти
So, you are the Christ Trump ,

You're the great Jesus Christ Donald Trump.

Prove to me that you're devine -

Change my water into wine.

That's all you need to do,

Then i'll know it's all true. (с)
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01.07.2025 20:27 Відповісти
це просто - він дасть вам $50
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01.07.2025 20:51 Відповісти
Процес розпаду Америку успішно зупущений...
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01.07.2025 20:27 Відповісти
поцчіму?
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01.07.2025 21:02 Відповісти
Workers should be stressed and scared shitless of losing their jobs as they will lose their medical benefits, their kids' education, and possibly even their homes. With a scarce social network to fall on, workers work their asses off, which translates into bigger profits. The great American way.
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01.07.2025 20:32 Відповісти
Ну шо ,,додому скоро???
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01.07.2025 20:34 Відповісти
Таке враження за що не візьмется Трамп чекай тільки погіршення і хаосу в своїй компетентності нагадує Зелю.
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01.07.2025 20:37 Відповісти
як цього напомаженого придурка вилузує трампло! . Власне їх справа, хоча ми страждаємо. нехай не лізуть до наших питань виборів, щоб хоч мати ілюзії
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01.07.2025 20:42 Відповісти
Славься Трамп! Славься Венс! (Люди в чорному).
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01.07.2025 20:44 Відповісти
Нехай візьмуть Сеню в прораби. У нього величезний досвід.
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01.07.2025 20:45 Відповісти
Хочеш Порошенка зачепити ???
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01.07.2025 20:51 Відповісти
Хто це?
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01.07.2025 20:52 Відповісти
Іди уроки вчи..двієчник
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01.07.2025 20:54 Відповісти
Не кажи мені, що робити, і я не скажу, куди тобі йти )
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01.07.2025 20:57 Відповісти
Ти ще й тупий баран🤣🤣🤣Пшол вон пся крев🤣🤣🤣
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01.07.2025 20:59 Відповісти
Бачу, тебе туди частенько посилають останнім часом. )
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01.07.2025 21:03 Відповісти
Шо ти можеш бачити Баран.згинь звідси чмо зелене
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01.07.2025 21:06 Відповісти
Не кіпішуй. Змирись з долею. Ти вже нічого не зміниш.
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01.07.2025 21:17 Відповісти
ну то і йди, куда послали, якщо такий розумний

.
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01.07.2025 21:01 Відповісти
Ціни для пересічних Американців одразу упали, на все, що тільки можна мати, щоденно для ЖИТТЯ, за потребу, заробітні плати тепер зростуть, медичне страхування буде доступним, оренда житла стане прийнятною до зарплат!!????
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01.07.2025 20:51 Відповісти
🤣🤣🤣🤣Вася...в тебе през зелебоба... А ти переживаєш за амеиканців
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01.07.2025 21:07 Відповісти
За це я голосував
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01.07.2025 20:53 Відповісти
Не понимают люди,что Америка стала великой именно из-за вложений в долгосрочные проекты,когда доллар окупается через 20 лет,но зато в стократном размере.И что десятки триллионов внешнего долга это не долг в обычном смысле,а вложения всего мира в американскую экономику.В краткосрочной перспективе американцы заживут чуть получше,но уже через 10-15 лет их начнут технологически обгонять и Европа и Азия.Точнее,могут начать,потому что Трамп,не вечен.Дай-то Бог,чтобы следующий президент оказался вменяемым.
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01.07.2025 20:54 Відповісти
Обгонять их будут только если они сами забросят технологии.
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01.07.2025 21:02 Відповісти
Що це значить для мене...
Щоб оплатити цей законопроект США будуть змушені надрукувати 4,5 трильйони доларів збільшивши свій борг на 10%, фактично вони залізуть в кишеню кожної людини у світі у кого є заощадження в $ і обкрадуть її, знецінивши ці гроші...
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01.07.2025 20:55 Відповісти
Прекрасний закон знецінення з початку року долара втрати 15% своєї вартості до кінця року прогнозують падіння на 20-25%... кожен дурень у кого в кишені долар фінансує США, я маю на цей долар працювати, а хтось його намалював і роздає...
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01.07.2025 21:26 Відповісти
Заощаджуй у кацапських дерев'яних рублях і буде тобі щасття.
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01.07.2025 21:34 Відповісти
Згортають космічну програму для бази на Місяці,
а там вже кислоокі з немитими придивляються до окупації Місяця.
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01.07.2025 20:57 Відповісти
там в прекрасному законі ще позбавлення пільг Маска і надання субсидій на видобуток вугілля, нафти та газу. мейк гріт егейн
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01.07.2025 21:09 Відповісти
 
 