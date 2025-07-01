Сенат США ухвалив "великий, чудовий" законопроєкт Трампа про податки: голос Венса став вирішальним

У вівторок, 1 липня, республіканська партія в Сенаті США з невеликою перевагою схвалила законопроєкт, запропонований президентом Дональдом Трампом як "великий та прекрасний", щодо скорочення податків і витрат.

Про це повідомляє CNN та пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Голоси розділилися 50 на 50, а сенатори Ренд Пол, Сьюзан Коллінз і Том Тілліс проголосували "проти" разом з демократами.

Однак вирішальним став голос віцепрезидента США Джей Ді Венса.

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Законопроєкт передбачає низку нових податкових пільг. Зокрема платники податків зможуть списувати доходи від чайових та понаднормової роботи, а також відсотки за кредитами на купівлю автомобілів, зібраних у США.

Для того, щоб компенсувати витрати, законодавство США скоротить приблизно на 1 трильйон доларів фінансування програм охорони здоров'я, серед яких Medicaid, а також скоротить Програму додаткової допомоги у сфері харчування для боротьби з голодом (SNAP).

За даними позапартійного Бюджетного управління Конгресу, майже 12 мільйонів людей втратять медичне страхування, якщо законопроєкт набуде чинності.

Окрім цього, законопроєкт передбачає виділення Імміграційній та митній службі 45 млрд доларів на утримання мігрантів у місцях позбавлення волі, 14 млрд доларів на депортацію і ще мільярди доларів на наймання додаткових 10 000 нових агентів до 2029 року. Також понад 50 млрд доларів мають виділити на будівництво нових прикордонних укріплень, які, ймовірно, включатимуть стіну вздовж кордону з Мексикою.

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