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Новости Обстрелы Черниговщины
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Один человек пострадал в результате российского обстрела Черниговщины

Последствия российского обстрела Черниговской области 1 июля

1 июля российские войска обстреляли приграничное село Семеновской громады, пострадал человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Российские войска ударили несколькими FPV-дронами по обычному двору.

"В результате обстрела пострадал 76-летний гражданский мужчина, местный житель. Его госпитализировали с контузией, сейчас он находится под наблюдением врачей", - написал глава администрации.

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Автор: 

обстрел (28274) Черниговская область (1188) война в Украине (5001)


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Одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Чернігівщини

От цікаво:
А якщо загуярити по найзаселенішому району раші, то жодна людина не постраждає!
)))
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01.07.2025 20:33 Ответить
 
 