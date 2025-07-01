Один человек пострадал в результате российского обстрела Черниговщины

1 июля российские войска обстреляли приграничное село Семеновской громады, пострадал человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Российские войска ударили несколькими FPV-дронами по обычному двору.

"В результате обстрела пострадал 76-летний гражданский мужчина, местный житель. Его госпитализировали с контузией, сейчас он находится под наблюдением врачей", - написал глава администрации.

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